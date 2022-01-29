Kuzey Kıbrıs elektrik kesintileriyle karanlıklara gömülürken, Güney Kıbrıs yeterli miktarda üretim yapıldığı halde ‘temiz enerjiye’ kavuşmak için Yunanistan’la birlikte önemli bir projeye imza attı.

İsrail'den Güney Kıbrıs'a, oradan da Yunanistan'a elektrik enerjisi götürülmesini öngören "EuroAsia Interconnector" projesinde hedefin, 2025 yılında elektrik şebekelerinin bağlanarak, 2026 yılında tam randımanlı faaliyete geçirilmesi olduğu bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, toplam maliyeti bir milyar 37 milyon Euro olan proje için AB’nin 657 milyon Euro’luk ödeneği onaylamasını ‘büyük başarı’ olarak niteledi. Gazete bu durumun Rum hükümetini son derece mutlu ettiğine dikkat çekti.

Proje Müdürü Yorgos Killas, Kıbrıs Haber Ajansı KİPE’ye yaptığı açıklamada, Avrupa Komisyonu’nun bu kararıyla 2011 yılında başlatılan çabaların onurlandırıldığını ve ülkenin enerji ablukasının kaldırılması hedefiyle gösterilen çabaların tanındığını söyledi.

Haberde, ilerleyen günlerde Komiteler Koleji ile Avrupa Parlamentosu’nun da ödeneğe onay vermesinin beklendiği ifade edildi.

Projenin içeriği

"EuroAsia Interconnector" projesinde İsrail’den Güney Kıbrıs’a, oradan da Yunanistan’a elektrik taşımanın bin 208 kilometrelik bir mesafe oluşturduğu belirtilirken, güneydeki merkezin Köfünye olacağı ifade edildi.

Güney Kıbrıs’ın günlük elektrik ihtiyacı Bin 200 megavat, Yunanistan’ın ise 13 bin megavat. Fakat iki ülkenin de fuel oil ile üretim yaptığı, bunun da çevre kirliliğine yol açtı ve AB standartlarına uymadığı belirtildi.

İsrail’in günde 2 bin megavat elektriği ihtiyaca göre Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasında dengeleyeceği de kaydedildi.