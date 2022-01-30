Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 29 Ocak 2022 Cumartesi gününün Coronavirüsü (Coronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 174 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise yeni bir rekor kırıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarında görülen Omicron varyantı kaynaklı artış umut kırıcıymış gibi anlaşılmamalı. Virüs eski gücünde değil" dedi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük Covid-19 tablosunu açıkladı. 29 Ocak verilerine göre, 440 bin 17 test yapıldı.

Son 24 saatte, 94 bin 783 yeni vaka tespit edildi. Böylece Türkiye’de Coronavirüsünün görüldüğü günden bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşılmış oldu.

Öte yandan dün 83 bin 261 kişi de sağlığına kavuşurken Corona nedeniyle 174 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Vaka sayılarında görülen Omicron varyantı kaynaklı artış umut kırıcıymış gibi anlaşılmamalı. Virüs eski gücünde değil. Salgının endişe verici dönemi artık geride kaldı. Tedbirlere uyarak, aşılarımızı aksatmadan hayatımıza devam edeceğiz. Dünyanın gündemi normale dönüyor.” dedi.

