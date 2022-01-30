Önemli eserler çalındı

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası önceki akşam YDÜ AKKM’de konser verdi. Konseri Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar da izledi.

Şef Murat Menket’in yönetiminde ve genç solist Sesil Anıl’ın keman solistliğinde verilen konserde W. A. Mozart’ın Figaro’nun Düğünü Operası Uvertürü, C. A. de Beriot’un Keman Konçertosu No. 9 Op. 104 ve Schubert’in 2. Senfoni Si bemol majör D.125 eserleri çalındı.