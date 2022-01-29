Cezaevine gönderildi

Suna ERDEN

Girne’de garson olarak çalıştığı bir restorandan para çaldığı gerekçesiyle aranan Hüseyin Yılmaz,

21 yıl sonra ülkeye geri döndü. Ercan Havaalanı’nda gözaltına alınan zanlı soruşturma kapsamında tutuklandı. Polis, hırsızlık olayının meydana geldiği restoranın işletmecisiyle temasa geçerek ek ifade aldı.

Zanlının eski patronu, “Aradan yıllar geçti, ne olduğunu hatırlamıyorum, şikayetçi değilim” dedi. Zanlı ise dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Zanlı 15 gün içerisinde yargılanmak üzere cezaevine gönderilirken, olay tarihinde kasadan alınan 189 milyon liranın günümüzde 189 liraya tekabül ettiği belirtildi.

Yıllar geçti, Türk Lirası dahi değişti

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru, 2001 yılında Girne’de faaliyet gösteren bir otelin restoranında çalışan zanlının, o dönem müşterilerden topladığı 189 milyon lirayı (bugünün parasıyla 189 TL) çaldığını söyledi.

Polis, iş yeri sahibinin şikayetçi olması üzerine 2001’de soruşturma başlatıldığını ancak zanlının suç tarihinden bir gün sonra sabah saat 07.30’da ülkeden çıkış yaptığını tespit ettiklerini belirtti.

Polis, zanlının 24 Ocak 2022 tarihinde ülkeye giriş yaptığını, Ercan Havaalanı’nda tespit edilerek tutuklandığını söyledi.

Zanlının 24 Ocak’tan beri tutuklu olduğunu ifade eden polis, bu süre içerisinde otelin işletmecisinden ek ifade aldıklarını açıkladı.

Polis, işletmecinin olayın üzerinden uzun yıllar geçtiğini, detayları hatırlamadığını ve şikayetçi olmadığını söylediğini aktardı.

Polis, zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını belirterek, davasında hazır olabilmesi için 15 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Mahkeme zanlıyı yargılanmak üzere 15 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderdi.