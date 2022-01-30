Kuzey Kıbrıs’ta turizm

Kuzey Kıbrıs’ın turizmdeki en büyük problemi ulaşımdır. Bu konu, bugüne kadar hiçbir hükümet tarafından maalesef ana politika olarak ele alınmamış, altı doldurulmamış ve turizm gelmesi gereken noktaya getirilememiştir.

Eğer biz Türkiye kökenli havayolları ile akıllı bir politika izlersek izolasyon konusu sadece siyasal anlamda ortada kalır.

Bugün Kuzey Kıbrıs’ın otellerinin kalitesi, hizmetlerinin seviyesi ne komşusunda, ne de bölgedeki ülkelerde tam anlamıyla mevcuttur. Bugün başta Girne olmak üzere Lefkoşa, Gazimağusa ve Bafra’da ciddi sayıda beş yıldızlı, genç ve kaliteli otel kompleksi misafirlerine üstün hizmetler sunuyor.

Bu arada şunu da hemen ilave etmek istiyorum; eskiden sadece Türkiye ve İngiltere’den gelen turist profili artık az sayıda da olsa Lübnan’a, Irak’a, Çin’e, Moğolistan’a ve hatta Özbekistan’a kadar uzanmıştır. Güneşi ve denizi ise Kuzey Avrupa ülkelerini ciddi anlamda cezbettiği için, onlar da Kıbrıs’tan vazgeçememekte ve sayıları her geçen gün artmaktadır.

Geçtiğimiz günlerde Başbakan Dr. Faiz Sucuoğlu çok cesur bir söyleme imza atmış ve “Kıbrıs ile Türkiye arasındaki uçuşlar iç hat uçuşu gibi mütalaa edilsin” demişti. Bu aslında yeni bir proje olmayıp ilk kez 2005 yılında, daha sonraları ise 2015 yılında ortaya attığım bir meseledir. Burada beni umutlandıran Başbakan’ın konuya sahip çıkmasıdır.

Karakterini yakinen tanıdığım dostum Sucuoğlu, bu projenin arkasını bırakmayacak ve bir şekilde bunu çözecektir. Bahse konuda muhalefetin itirazlarını da yerinde bulmuyorum. KKTC uçuşlarının iç hat uçuşu kategorisine alınmasıyla ülkenin ne egemenliği ortadan kalkar, ne kimliği değişir, ne de vilayet olur.

Ülke turizmini olumsuz etkileyen benzer bir diğer önemli husus ise Türkiye’den yurt dışına yapılacak tatil harcamalarında kredi kartı taksitlerinin 6’dan 3’e indirilmesinde ve KKTC’nin de bu kapsama alınmasında yaşanmıştı. Bu durum da turizmin önünde engel teşkil eder niteliktedir.

Nasıl ki uçak biletlerinin ucuzlatılması için Ercan Havalimanı’nın dış hat kategorisinden çıkarılması gerekiyorsa, tatil harcamalarındaki kredi kartı taksit oranlarının da yurt dışı harcama kapsamından çıkarılması gerekmektedir.

Seçim sonrası beklentim, turizm konusundaki söylemleri, konunun icraatları olacak bir hükümet. Bu ülke için böylesi bir kabine çok doğru olur. Şöyle ki, bugün turizm onlarca sektöre can veren tek ana damardır.

Şimdi bunları saymaya kalkarsam sütunlar yetmez.

Unutmayalım ki; komşumuz bu yıl çok ciddi yatırımlarla gerek otel, gerekse talih oyunları turizmini geliştiriyor. Öğrendiğim kadarıyla birisi Lefkoşa’ya yakın, iki büyük proje de yoldaymış. Kurulacak hükümetten doğru bir turizm politikası bekliyoruz.

Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2022, 03:26