Ucuz atlattı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa - Lefkoşa Anayolu’nda meydana gelen kazada, Ayşegül Adaklı Yerdelen isimli sürücü yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, kaza dün saat 14.20 sıralarında Gazimağusa - Lefkoşa Anayolu’nun Mutluyaka - Korkuteli Kavşakları arasında yaşandı.

Kazada, Esat Yıldız, NK 379 plakalı tır araç ile Gazimağusa’dan Lefkoşa’ya doğru seyrederken, dikkatsizce sol şeritten sağ şeride geçmeye çalıştı ve o esnada sağ şeritte giden Ayşegül Adaklı Yerdelen (K-44) yönetimindeki LE 372 plakalı salon aracın sol yan kısmına çarptı. Kontrolsüzce savrulan LE 372 plakalı salon araç yol içerisinde takla atıp, soldan birinci şerit içerisinde ayni istikamete doğru seyretmekte olan Hüseyin Çayır (E-33) yönetimindeki UN 678 plakalı kamyon aracın sağ yan kısmına çarparak tavanı üzerinde durdu.

Kazada yaralanan Ayşegül Adaklı Yerdelen, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Acil Serviste müşahede altına alındı.

Toprak sete çarpan araç devrildi

Bir başka kaza da dün saat 06.00 sıralarında Girne-Lefkoşa anayolunda meydana geldi.

Girne - Lefkoşa Anayolu üzerinde, 25 yaşındaki Dovletyar İbragimov, yönetimindeki PN 117 plakalı araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada Lavinium Sitesi önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıktı.

Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre, toprak sete çarpan araç, su kanalı içerisinde tavanı üzerine devrildi.

Kaza sonucu araç sürücüsü Dovletyar İbragimov kontrol maksatlı olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından sağlık muayenesinden geçirildi ancak kendi istediği ile hastaneye gitmedi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.