Ucuz kurtuldu

Girne’de gerçekleştirilen operasyonda satışa hazır paketlenmiş 253 gram hintkeneviriyle yakalanan Usman Musa Tijjani hakkındaki davada karar açıklandı. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık 2 buçuk yıl hapse mahkûm edildi.

Kararda sanığın tasarrufunda bulunan miktarın kişisel kullanım için fazla olduğuna kanaat getirildiği belirtildi. Kararda ayrıca uyuşturucu tehlikesinin okullara ulaştığı da vurgulandı.



Sanık hakkında verilen kararı okuyan Yargıç Umut İnan, 23 Ağustos 2020 tarihinde saat 01.30 sıralarında Narkotik ekipleri tarafından takibe alınan Usman Musa Tijjani'nin Girne’de Zeytinlik Mezarlığı yanında bulunan araziye araçla girdikten sonra durdurulmak istendiğini hatırlattı. İnan, sanığın makul kuvvet kullanılarak alıkonulduğunu, araç içerisinde yapılan aramada paketlere sarılı 253 gram 720 miligram hintkeneviri ele geçirildiğini belirtti.Yargıç, sanığın tasarrufunda bulunan miktarın kişisel kullanım için olamayacağına kanaat getirdiklerini açıkladı. Uyuşturucu suçlarının toplumda endişe, huzursuzluk ve tedirginliğe neden olduğunu kaydeden İnan, madde kullanımının genç yaşlara ulaşmaya başladığını dile getirdi.Yargıç İnan, uyuşturucu tehlikesinin okullara ulaştığını da belirterek, bu nedenle kamu menfaati gereği bu tür suçlara caydırıcı ceza takdir edilmesi gerektiğini vurguladı. İnan, sanığı mahkûm olduğu suçlardan 2 buçuk yıl hapis cezası ile cezalandırdıklarını açıkladı.