Ucuz kurtuldu

Girne’de gerçekleştirilen operasyonda satışa hazır paketlenmiş 253 gram hintkeneviriyle yakalanan Usman Musa Tijjani hakkındaki davada karar açıklandı. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık 2 buçuk yıl hapse mahkûm edildi.
Kararda sanığın tasarrufunda bulunan miktarın kişisel kullanım için fazla olduğuna kanaat getirildiği belirtildi. Kararda ayrıca uyuşturucu tehlikesinin okullara ulaştığı da vurgulandı.
Yargıç, sanığın tasarrufunda bulunan miktarın kişisel kullanım için olamayacağına kanaat getirdiklerini açıkladı. Uyuşturucu suçlarının toplumda endişe, huzursuzluk ve tedirginliğe neden olduğunu kaydeden İnan, madde kullanımının genç yaşlara ulaşmaya başladığını dile getirdi.
Yargıç İnan, uyuşturucu tehlikesinin okullara ulaştığını da belirterek, bu nedenle kamu menfaati gereği bu tür suçlara caydırıcı ceza takdir edilmesi gerektiğini vurguladı. İnan, sanığı mahkûm olduğu suçlardan 2 buçuk yıl hapis cezası ile cezalandırdıklarını açıkladı.