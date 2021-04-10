Üçü 65 bin lira ödedi

Suna ERDEN

Girne’de satışa hazır 33 paket kokainle ilgili tutuklanan Altuğ Gürler, Aysel Gürler ve Mustafa Yuğucu dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlılar hakkındaki soruşturmanın tamamlandığı belirtilerek, teminat talep edildi.

Mahkeme, tutuksuz yargılanmasına karar verdiği Altuğ Gürler’in 40 bin, eşi Aysel Gürler’in 10 bin ve Mustafa Yuğucu’nun ise 15 bin TL nakit teminat yatırmasını şart koştu.

Soruşturmayı yapan polis, 1 Nisan 2021 tarihinde, Girne’de, Altuğ Gürler’in tasarrufunda bir miktar hintkeneviri bulunduğunu hatırlattı.



Polis, tutuklanan zanlının ardından suçla bağlantılı 5 Nisan tarihine Mustafa Yuğucu ile Aysel Gürler’in gözaltına alındığını kaydetti. Polis, yapılan aramada Mustafa Yuğucu’nun tasarrufunda satışa hazır 33 adet paket halinde bulunan 25 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığını ifade etti.Polis, Mustafa Yuğucu’nun ifadesinde uyuşturucu maddelerin Altuğ Gürler’e ait olduğunu söylediğini aktardı.Polis memuru, sorgulanan Altuğ Gürler’in ifadesinde 25 gram kokainin kendisine ait olduğunu itiraf ettiğini kaydetti. Polis, ayrıca Aysel Gürler’in eşinin tutuklanmasının ardından 9 paket kokaini tuvalete atıp yok ettiğine dair bilgi aldıklarını söyledi.Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlıların teminata bağlanmasını talep etti.Mahkeme, zanlı Altuğ Gürler’in 40 bin, eşi Aysel Gürler’in 10 bin ve Mustafa Yuğucu’nun ise 15 bin TL nakit teminat yatırmasına emir verdi. Mahkeme, ayrıca Altuğ Gürler için bir kefilin 50 bin, Aysel Gürler ile Mustafa Yuğucu için ise birer kefilin 100 bin TL kefalet senedi imzalamasını şart koştu.Teminat şartlarını yerine getiren zanlılar yargılanıncaya kadar serbest bırakıldı.