Suna ERDEN

Siber korsanlık yoluyla Türkiye ve Danimarka’daki iki firma arasındaki yazışmaları hackleyip 137 bin Euro’luk vurgun yaptığı iddia edilen Nijeryalı Great Chenemarho Eze hakkındaki soruşturmanın büyük bir kısmı tamamlandı. Zanlı, 17 gün süren tutukluluğun ardından dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının evinde 5 cep telefonu ve 3 dizüstü bilgisayar bulunduğu açıklandı.

Zanlının telefon ve bilgisayarların kendisine ait olmadığını söylediğini ancak kime ait olduğuna dair izahat vermediği kaydedildi.

Zanlının ayrıca telefonların şifresini de polise vermediği açıklandı.



Olgular yeniden aktarıldı

Mahkemede iddiaları aktaran polis, Türkiye’de faaliyet gösteren bir mobilya firmasının, Danimarka’daki bir şirketle alışveriş yaptığını söyledi.

Polis, internet üzerinden elektronik posta (e-mail) yoluyla iletişim kuran Türkiye ile Danimarka’daki firmanın yazışmaları hacklendiğini kaydetti.

Polis, maildeki bilgileri çalan bilgisayar korsanlarının aldığı ürünler karşılığında Türkiye’ye ödeme yapacak olan Danimarka’daki firmaya yanlış hesap bilgileri gönderdiğini ifade etti.



Korsanların böylece 137 bin Euro’luk ödemenin KKTC’de faaliyet gösteren bir işletmeye gönderilmesini sağladığını açıklayan polis, paranın 5 Şubat 2021 tarihinde nakit olarak çekildiği söyledi.Polis, Türkiye ile Danimarka’daki firmanın 25 Şubat’ta durumu anlayınca harekete geçtiğini ve şikâyetçi olduğunu kaydetti.Yapılan araştırmalar sonucu nakit olarak çekilen paranın Girne’de yaşayan Nijerya Uyruklu Great Chenemarho Eze’ye teslim edildiğini belirlediklerini kaydeden polis, zanlının 19 Mart 2021 tarihinde gözaltına alınarak, hakkında soruşturma başlatıldığını ifade etti.Zanlının mahkemeye çıkarılarak hakkında toplam 17 gün tutukluluk emri alındığını kaydeden polis,bu süre içerisinde ifade verdiğini; 137 bin Euro paranın Nijerya’dan arkadaşı tarafından yatırım amaçlı kendisine gönderildiğini öne sürdüğünü açıkladı.

Şifreleri polise vermedi

Polis, zanlının ikametgahında yapılan aramada 5 cep telefonu ve 3 dizüstü bilgisayar bulunarak emare yapıldığını söyledi. Polis memuru, zanlının telefon ve bilgisayarların kendisine ait olmadığını söylediğini açıkladı.

Polis, kime ait olduğunun sorulması üzerine ise izahatta bulunmadığını söyledi.

Polis memuru, zanlının ayrıca telefonlardaki güvenlik şifrelerini de vermediğini aktardı.

Zanlının 17 gün tutuklu kaldığını kaydeden polis, soruşturmanın büyük kısmının tamamlandığını belirtti. Polis, zanlının öğrenci olarak ülkede bulunduğunu ve derslerine online olarak devamlı katıldığını ifade ederek, bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, 50 bin TL nakit teminat yatırması ve bir kişinin 300 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması şartlarıyla zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.