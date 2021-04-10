Gürşah Üregül'e 50 gün hapis

Ercan Havalimanı Karakolu’nda bir yolcuyu darp ettiği gerekçesiyle yargılanan polis memuru Gürşah Üregül, Lefkoşa Kaza Mahkemesi kararıyla 50 gün hapse mahkûm edildi.

Darp görüntülerinin sosyal medyaya sızması üzerine görevden uzaklaştırılan ve tutuksuz yargılanan Üregül’e verilen hapis cezasının polis bünyesinde de değerlendirileceği, meslekten men edilip, edilmeyeceğinin karara bağlanacağı belirtildi.

Sanık hakkındaki kararı okuyan Yargıç Temay Sağer, olayın 13 Haziran 2019 tarihinde Ercan Havalimanı Karakolu’nda meydana geldiğini söyledi. Sağer, sanığın darp suçunu polis teşkilatında görev yürüttüğü sırada, resmi üniformayla işlemesini ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirdiğini ifade etti.



KKTC’nin bir hukuk devleti olduğunu ve kimsenin kendi adaletini sağlamasına müsaade edilemeyeceğini kaydeden Sağer, kişi hak ve özgürlüklerini yasalar çerçevesinde korumakla sorumlu olan bir kişinin, suç işlemesinin polis örgütüne olan güveni sarstığını dile getirdi.Yargıç Temay Sağer, sanığın yerdeyken 3 kez tekme atmasını ve bir tekmenin kafasına isabet etmesini de dikkate aldığını açıkladı.Havaalanı gibi halka açık bir yerde sanığın bu suçu işlemesini ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirdiğini kaydeden Sağer, Barış Tikenci’nin olaydan önce alkol tüketip sanığa yönelik küfür sarf etmesini, itmesini ve üzerine yürüyüp tahrik etmesini lehine değerlendirdiğini ifade etti. Yargıç Sağer, her ne kadar tahrik unsuru olsa da sanığın resmi üniforma ile görevi başında olduğu sırada tahriklere karşı daha dirayetli olması gerektiğini ifade etti.Yargıç Sağer, tüm olgular ışığında sanığı 50 gün süre ile hapis cezasına mahkûm ettiğini açıkladı.