Dehşet saçtı

Onur ULAĞ

Girne’de dün içerisinde 2 ve 4 yaşlarında iki çocuğun bulunduğu araç kontrolden çıkarak durağa girdi.

O esnada durakta bekleyen birinin olmaması büyük bir kazayı önledi. Kazanın ardından Jason Mbaruze (K-4) ve Zikura Mbaruze (E-2) isimli çocuklar kontrol amaçlı Girne Akçiçek Hastanesi’ne götürüldü. Çocuklar yapılan tetkiklerin ardından kısa sürede taburcu edildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Çocuklar çok korktu



Polisten verilen bilgiye göre; kaza dün saat 16.00 sıralarında Girne’de Caffe Pascucci önünde meydana geldi. Shelia Ogochukwu Nnabuife (K-35) yönetimindeki ND 732 plakalı aracın direksiyon hakimiyetini kaybedip, durağa girdi. Durağın yanındaki demir korkuluklara çarpan sürücü Nnabuife ile 2 ve 4 yaşlarındaki iki çocuğu yara almadan kurtuldu. Ancak kazadan etkilenen ve korkan çocuklar kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.Çocuklar yapılan kontrolün ardından taburcu edildi. Çarpma esnasında durakta bekleyen birinin olmaması olası büyük bir kazayı önledi.Polisin kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.