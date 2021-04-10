Dehşet saçtı

Onur ULAĞ
Girne’de dün içerisinde 2 ve 4 yaşlarında iki çocuğun bulunduğu araç kontrolden çıkarak durağa girdi.
O esnada durakta bekleyen birinin olmaması büyük bir kazayı önledi. Kazanın ardından Jason Mbaruze (K-4) ve Zikura Mbaruze (E-2) isimli çocuklar kontrol amaçlı Girne Akçiçek Hastanesi’ne götürüldü. Çocuklar yapılan tetkiklerin ardından kısa sürede taburcu edildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Çocuklar çok korktu
Çocuklar yapılan kontrolün ardından taburcu edildi. Çarpma esnasında durakta bekleyen birinin olmaması olası büyük bir kazayı önledi.
Polisin kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
ELBETTE, YİNE AFRİKA.