Tehlike yaratıyor

Ömer KADİROĞLU

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda (Kıb-Tek) sular durulmazken, Kamu İhale Yasası’nda yapılmak istenen değişiklik nedeniyle eylem yapan El-Sen, ne arızalara bakıyor ne de onarım ve bakım işleriyle ilgileniyor.

Son günlerde yaşanan arızaların yanı sıra Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na ait trafo merkezlerinde tehlike çanları çalıyor.

Lefkoşa’nın göbeğinde bulunan Yenişehir trafo merkezi ile Haspolat’taki trafo merkezlerinin etrafını saran otlar, yangın tehlikesini beraberinde getiriyor.

Havaların ısınmasıyla yeşil otlar kurumaya başlarken, erken müdahale edilmemesi halinde olası bir yangına davetiye çıkarıyor.

Sadece iki bölgedeki trafolar değil, ülkenin dört bir yanındaki elektrik sistemleri bakım ve onarım bekliyor.