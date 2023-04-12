40 bin TL ödendi

Güzelyurt'ta tehlikeli sürüş yaptığı için durdurulan araçta ele geçirilen yeşil reçeteli haplarla ilgili soruşturma tamamlandı.

Kullanımlarındaki araçta ve evlerinde toplam 522 adet hap bulunarak tutuklanan Hasan Nazlı ve Mertcan Demir dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada soruşturmanın tamamlandığı belirtilerek, teminat talep edildi.

Polis memuru, 7 Nisan 2023 tarihinde saat 17.30 sıralarında Güzelyurt'ta, Ecevit Caddesi üzerinde zanlı Hasan Nazlı’nın ait 01 RZ 150 plakalı araçla tehlikeli sürüş yapması üzerine durdurulduğunu belirtti.

Polis, yapılan aramada aracın bagaj kısmında ve torpido içerisinde zanlı Hasan Nazlı’ya ait yeşil reçeteye tabi toplam 64 adet adet hap ve yine araçta yolcu olarak bulunan zanlı Mertcan Demir'in üzerinde giymekte olduğu montun iç cebinde ise 10 adet hap bulanarak emare olarak alındığını belirtti. Polis, zanlıların suçüstü hali gereği tutuklandığını ve aynı gün evlerinde arama yapıldığını açıkladı.

Polis memuru, Hasan Nazlı'ya ait Gönyeli adresindeki ikametgahında yapılan aramada yatak odası içerisinde yeşil reçeteye tabi 448 adet hap bulduklarını söyledi. Polis, zanlıların mahkemeye çıkarılarak, haklarında 3 gün tutukluluk emri alındığını anımsattı.

Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlıların teminata bağlanmasını talep etti.

Tutuksuz yargı kararı veren mahkeme, zanlıların yurt dışına çıkışını yasaklarken, kişi başı 20 bin TL nakit teminat yatırmalarına emir verdi.

