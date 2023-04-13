Personel sıkıntısı var

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), İskele ve Güzelyurt kaza mahkemelerindeki personel sorununun 17 Nisan’a kadar çözülmemesi durumunda, bu tarihten itibaren grevlere başlayacağını açıkladı.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, İskele Kaza Mahkemesi’nde 3, Güzelyurt Kaza Mahkemesi’nde 6 personel eksiği bulunduğunu belirterek, hükümete 7’sine kadar süre verdiklerini kaydetti.

Bengihan personel eksiği giderilmediği takdirde 17 Nisan’da İskele ve Güzelyurt kaza mahkemelerinde bir günlük uyarı grevi yapacaklarını, makul bir süre vereceklerini, sorun devam ederse grevlerin süresinin artırılacağını kaydetti.

Bengihan, İskele ve Güzelyurt kaza mahkemelerindeki sorunların çözümü konusunda, hükümetin hiçbir adım atmadığı gerekçesiyle sorunlara dikkat çekmek ve hükümetin tutumunu protesto etmek için İskele Kaza Mahkemesi önünde basın açıklaması yaptı.

Bengihan, “Sorunlara çözüm üretme becerisi yoksa hükümet etme hakkı da yoktur. Eğer biz çözüm üreteceksek, o koltuklara da onlar boşuna oturmasın, onlara da gerek yoktur” dedi.

