AB yardım etmeli

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Bulgaristan’ın yeni büyükelçisi Nedialtcho Dantchev’in güven mektubunu kabul ettiği haber verildi.

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre, törende yaptığı konuşmada, Bulgaristan’ın Kıbrıs sorununda muhafaza ettiği ilkelerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Hristodulidis, Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlamasına ilişkin gerekli ön koşulların meydana getirilmesi çabasında, Avrupa Birliği’nin (AB) daha aktif bir rol üstlenmesine dair önerisini de yineledi.

Hristodulidis, Bulgaristan’ın yeni büyükelçisinin güven mektubunu kabulünde yaptığı konuşmada “mevcut durumun ne Kıbrıs'ta, ne de bölgede güvenlik ve istikrarla ilgilenenler açısından uygun bir seçenek olduğunu" savundu.

Hristodulidis törende yaptığı konuşmada, Kıbrıs sorununun, BM’nin ilgili kararları ve Crans Montana’da Kıbrıs’la ilgili konferansın sona ermesine kadar sağlanan görüş birliklerinde tanımladığı üzere, mutabakata varılmış siyasi eşitliğe sahip iki kesimli, iki toplumlu federasyon temelindeki barışçıl çözümüne ilişkin bağlılığını da yineledi.

Hristodulidis “kapalı bölge Maraş konusunda ise, Türkiye’nin yasadışı faaliyetleri ve ihlalleri konusunda henüz geri adım atmadığı ve BM kararlarına saygı duymadığı gibi bunları uygulamadığını iddia etti.

Fileleftheros gazetesi ise Hristodulidis'in müzakerelerin başlaması amacını taşıyan kendi inisiyatifine atıfta bulunduğunu yazdı.