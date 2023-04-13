‘Kağıt ve Sanat’  Görücüye çıktı

SOS Çocukköyü Derneği’ne bağlı faaliyet gösteren Girne Gençlik Gelişim Merkezi’nde (GİGEM), sanatçı Feza A. Sanıvar’ın 13. kişisel sergisi “Kağıt ve Sanat”ın açılışı yapıldı. Milletvekili Ayşegül Baybars tarafından açılışı yapılan sergiden elde edilecek gelirin bir kısmı SOS Çocukköyü Derneği’ne bağışlanacak.

Sergi, 20 Nisan Perşembe gününe kadar 10.00 -17.00 saatleri arasında tüm sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

GİGEM’de gerçekleştirilen açılış etkinliğinde konuşan GİGEM Koordinatörü Övgü İnce, çok zorlu bir üretim süreci olan “Kağıt ve Sanat” sergisine ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını ve sanatçının, gelirin bir kısmını SOS Çocukköyü Derneği’ne bağışlamasının oldukça duyarlı bir davranış olduğunu belirtere, katılımcılara ve sanatçıya teşekkürlerini iletti.

Açılış etkinliğinde konuşma yapan sanatçı Feza A. Sanıvar ise şunları söyledi:

“Zorlu bir çalışma ile her şeyi kağıttan üreterek, dönüştürerek ve yüzde 100 doğal bitkilerden yaptığım kağıtlar ile ürettiğim eserler şimdi GİGEM ev sahipliğinde sanatseverlerle buluşuyor. Ayrıca SOS Çocukköyü Derneği’ne de katkı yapacak olmak beni ayrıca mutlu ediyor.”

Farklı bir sergi

Milletvekili Ayşegül Baybars ise yaptığı konuşmasında, “sanatçının 2018 yılından beri sergilerinin açılışlarında bulunmaktan onur duyduğunu, toplumsal olarak zor günlerden geçsek de sanatın birleştirici ve iyileştirici gücü olduğunu” belirtere, sanatçıya ve SOS Çocukköyü Derneği toplum merkezi olan GİGEM’e bu farklı sergi için tebriklerini iletti.



