Ucuz kurtuldu

Suna ERDEN

Lefkoşa- Girne anayolunda 36 yaşındaki bisikletle seyreden 36 yaşındaki Berkal Volkan ve 46 yaşındaki Nurettin Ulvi’ye çarparak, ağır yaralanmalarına neden olan İbrahim Olamilekan Awoyode hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesinde yargılanan sanık, 11 ay hapse mahkum edildi. kararın olgularında sanığın kazadan önce Girne’de bir eğlence mekanında 70’lik şampanya ve iki tekila içtikten sonra alkollü bir şekilde yola çıktığı belirtildi.

Sanığın insan hayatını hiçe sayarak, trafik canavarı gibi davrandığı dile getirildi. Kazada yaralanan şahısların tazmin edildiği, şikayetin geri çekildiği açıklanırken, kararı okuyan yargıç bir kişinin alkollü bir şekilde araç kullanmasının kamuyu ilgilendiren bir suç olduğunu vurguladı.

Vurdu, kaçtı

Yargıç, sanığın 13 Kasım 2023 tarihinde 06.30 - 06.50 saatleri arasında, Lefkoşa - Girne Anayolunun 2-3’üncü kilometreleri arasında, dikkatsizliği sonucu o esnada güney istikametine doğru seyretmekte olan Berkal Volkan ve Nurettin Ulvi’nin kullanımlarındaki bisikletlerin arka kısmına, çarptıktan sonra durmayıp, kaza yerinde isim ve adres vermeden ayrıldığını belirtti.

70’lik şampanya, 2 tekila içti

Yargıç, kazadan 6 saat sonra tespit edilerek, tutuklanan sanığın ifadesinde çarpma sesi duyduğunu, araca baktığında dikiz aynası ve ön kaportanın zarar gördüğünü fark ettiğini ancak neye çarptığını bilmediğini söylediğini aktardı.

Yargıç, sanığın kazadan önce saat 01.00 sıralarında Girne’de bir bara gittiğini, 70’lik şampanya ve 2 tekila içtiğini, saat 06.30 sıralarında iki kadınla birlikte Lefkoşa’ya gelmek için yola çıktığını anlattığını açıkladı.

Kaza mahkemesi yargıcı, sanığın çarpmanın ardından kızları eve aracı da bir kaportacıya bıraktığını söylediğini anlattı.

Ciddi yaralanma oldu

Kazadan altı saat sonra yakalanan sanığa yapılan alkol testinde ilkinde 195, ikincisinde 185 promil alkol tespit edildiğini kaydeden yargıç, bunun yasal limitin 4 katı olduğunu söyledi.

Yargıç, Berkal Volkan’ın iyileşmediğin, temel ihtiyaçlarını tek başına gideremediğini, haftada 5 gün fizik tedavi aldığını söyledi. Yargıç, Nurettin Ulvi’nin ise kazadan sonra 2 ay süreyle çalışamadığını ve maddi kayba uğradığını belirtti.

Yollar güvenli değil

Yargıç, trafik kazalarının arttığına değinerek, ülkenin yollarını bilmeyen yabancı uyruklu şahısların trafikte kuralları ihlal ederek, araç sürmesinin endişeye yol açtığını belirtti. “Yollarımız artık güvenli değil” diyen Yargıç, kural ihlallerinin artık normalleştirildiğine değindi.

Yargıç, huzurundaki davada sanığın alkollü bir şekilde insan hayatını hiçe sayarak, bir trafik canavarı gibi yola çıktığını, kaza yerinde durmayıp kaçtığını, yaralılara yardım etmek yerine aracını kaportacıya vererek kazanın izlerini silmeye çalıştığını, ayrıca kazadan 6 saat sonra test yapılmasına rağmen 185 promil alkollü çıktığını belirterek, tüm bu hususların aleyhinde ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirdiğini söyledi.

Yargıç, müştekilerin tazmin edildiğini, şikayetlerini geri çektiklerini belirterek, “Şikayetin geri çekilmesi sadece sanığın yargılandığı “ağır yaralanmayla sonuçlanan kazaya neden olma” davasını etkiler. Sanığın yargılandığı “alkollü araç sürme” davası kamuyu ilgilendiren bir husus olduğu için şikayetin geri çekilmiş olmasını bu davada dikkate almamayı uygun bulurum” dedi.

Yargıç, sanığın öğrenci ve sabıkasız oluşunu da değerlendirdiğini belirterek, cezaların caydırıcı olması ilkesini de dikkate alarak, sanığı 11 ay hapse mahkum ettiğini açıkladı.

