Sydney’de coşkulu karşılama

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Avustralya'nın başkenti Canberra'da Atatürk Anıtı’na çelenk sundu.

Açıklamaya göre, Tatar, Atatürk Anıtı’na çelenk koymasının ardından yaptığı açıklamada, Atatürk'ün Avustralya'da saygı ile anıldığını vurguladı.

Birinci Dünya Savaşı sırasındaki Gelibolu seferinden 70 yıl sonra, 1985 yılında, Çanakkale yarım adasında bir bölgeye Anzak koyu ismi verildiğini kaydeden Tatar, buna müteakip Avustralya Hükümeti’nin de Atatürk Anıtının yapımına izin verildiğini anlattı.

Atatürk’ün 1934 yılında, Çanakkale'den ülkelerine dönmeyen Anzaklar için 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin yıl dönümü nedeniyle düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Anzak askerlerinin annelerine de hitap ederek, "Orada ölen askerlerin gözyaşlarınızı dindiriniz… Evlâtlarınız bizim bağrımızdadır. Huzur içindedirler ve huzur içinde rahat uyuyacaklardır.” ifadelerini kullandığını hatırlatan Tatar, Avustralya'da bu sözlerin takdirle karşılandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Avustralya’nın başkenti Canberra’daki temaslarını tamamlayarak Sydney'e hareket etti. Tatar'a Avustralya ziyareti sırasında, Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Özel Danışmanı Prof. Dr. Hüseyin Işıksal ve Dış Basın Sorumlusu Kerem Haser eşlik ediyor.

Bayrak ve pankartlarla karşılandı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türklerinin göçlerinin 80’inci yıldönümü nedeniyle kültür ve geleneklerini yaşatmak için düzenledikleri festival ve etkinliklere katılmak ve temaslarda bulunmak amacıyla gittiği Avustralya’daki temaslarına devam ediyor.

Açıklamaya göre, Canberra’daki programını tamamlayan Tatar, Sydney’e geçti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Sydney’e varışında, büyük bir kalabalık tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Sydney’de yaşayan Kıbrıs Türkleri ve Türk dernek üyeleri tarafından bayrak ve pankartlarla karşılanmaktan gurur duyduğunu belirtti. Tatar, Avustralya’da yaşayan Türklerle bir arada olmaktan ülkeyi ziyaret eden ilk KKTC Cumhurbaşkanı olarak büyük mutluluk duyduğunu dile getirerek coşkulu karşılama dolayısıyla teşekkür etti.

