Sağlıkta önemli adımlar

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Güzelyurt Bölgesine yeni bir hastane kazandırma sözünü yerine getirmek için son aşama olan ihale sürecini dün itibariyle başlattıklarını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Dinçyürek, Güzelyurt Hastanesi ihalesiyle ilgili şartnameyi, projeyi ve finansal olarak blokesini tamamlayarak Merkezi İhale Komisyonu'na (MİK) teslim edildiğini, MİK tarafından gerekli işlemlerin yapılıp ihale sürecinin başlatıldığını açıkladı.

Dinçyürek, daha önce hükümetin ve Başbakan Ünal Üstel’in verdiği taahhüt doğrultusunda, yarım kalan projeleri tamamlama sözünü hatırlatarak, Güzelyurt Bölgesine yeni bir hastane kazandırma sözünü yerine getirmek için son aşama olan ihale sürecini bugün itibariyle başlattıklarını vurguladı.

Dinçyürek, bölge halkının sağlık hizmetlerine daha etkin bir şekilde erişebilmesi için hastane projesinin tamamlanması yönünde adımların atıldığını, bu sürecin ülkeye ve özellikle Güzelyurt Bölgesi’ne hayırlı olmasını diledi.

Projenin toplam maliyeti 134 milyon TL

Maliye Bakanı Özdemir Berova, Yeni Güzelyurt Devlet Hastanesi’nin 4. Etap Projesi’nin toplam maliyetinin 134 milyon Türk Lirası olduğunu, Merkezi İhale Komisyonu'nun ihale kapanış tarihini 3 Temmuz olacak şekilde belirlemeyi hedeflediğini kaydetti.

Cengiz Topel’de ilk tomografi çekildi

Öte yandan Dinçyürek, Lefke Cengiz Topel Hastanesi’nde tomografi cihazının hizmete alındığını ve ilk tomografinin çekildiğini açıkladı.

Dinçyürek, birkaç ay önce Cengiz Topel Hastanesi’ne tomografi cihazının kurulacağını ve bölge insanına hizmet verileceğini söylediklerini, bugün memnuniyetle Cengiz Topel Hastanesi'ndeki ilk tomografi çekiminin gerçekleştirildiğini paylaştı.

Bu gelişmenin bölgeye ve ülkeye hayırlı olmasını dileyen Bakan Dinçyürek, hem bölge insanına hem de ülke insanına sağlık alanında hizmetlerin devam ettiğini kaydetti.