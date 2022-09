Ülke kilitlendi

Ömer KADİROĞLU

Anayasa Mahkemesi’nin, yerel seçimlerin Kasım’da yapılmasına ilişkin yasayı iptal etmesi ve son tarihin 26 Haziran olduğunu belirtmesi belediyelerin hizmet ve harcamalar konusunda tam anlamıyla kilitlenmesine yol açtığı belirtiliyor. Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı’nın “maaş ödenemez, hiçbir işlem yapılamaz” şeklindeki değerlendirmesine diğer bazı belediye başkanları da katıldı.

Diyalog’a konuşan Paşaköy Belediye Başkanı Habil Tülücü ve Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif “mahkeme kararı sonrasında kendimizi yetkili hissetmiyoruz” dedi. Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Lapta Belediye Bakanı Mustafa Aktuğ, Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan, Vadili Belediye Başkanı Mehmet Adahan ve Karpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun “görevimizin başındayız, hizmetleri sürdüreceğiz” dedi.

Belediye Başkanları ne dedi?..

Habil Tülücü (Paşaköy Belediye Başkanı)

“Anayasa Mahkemesinin kararı sonrası kendimi yetkili olarak hissetmiyorum. Bizim görev süremiz Haziran ayının 26’sında sona ermişti ve bu sona eriş ile birlikte yasayı yapan Cumhuriyet Meclisi bizleri yetkilendirdi. Anayasa Mahkemesinin verdiği karar sonrasında bu işlerin nereye gideceğini bilemiyoruz. Belediyelerin birleştirilmesi konusunda da bir sıkıntı var. Bizim devam eden bir projemiz var ancak ödemelerini nasıl yapacağımızı bilemiyoruz. Cumhuriyet Meclisi’nin üreteceğiz çözümü bekliyoruz. Paşaköy Belediyesi’nin piyasaya herhangi bir borcu yoktur. Bu ülkeyi inşallah daha fazla kaosa sürüklemezler ve bir siyasi gelişim yapılması gerekiyor. Bu ülkede hayat devam ediyor ve bizler de belediyeler olarak halka hizmet vermek zorundayız.”

Ahmet Latif (Akdoğan Belediye Başkanı)

“Verilen karardan sonra kendimi yetkili hissetmiyorum. Ne olacağımızı ve ne yapacağımızı bilemiyoruz. Bir mahallede kaldırım çalışmamız vardı ve malzemeyi alacağımız gün yasaklandık alamadık ve çalışma beklemeye alındı. Bundan sonra ne yapacağımız bilemiyoruz ve ne açıklanacağını ne yapılacağını hep birlikte bekleyip göreceğiz. Yapmamız gereken ödemeler de dahil her şey durmuş durumdadır. Piyasaya borcumuz yok ancak Cuma’dan Cuma’ya ödeme yaparken bu hafta ödeme yapamadık. Endişelerimiz var. Bu hafta böyle geçti eğer haftaya bu sorun çözülmezse mazot alabilecek miyiz? Aracımız bozulursa yaptırıp hizmet verebilecek miyiz? Endişeleri içerisinde bekliyoruz. Aybaşı geldiği zaman personeli nasıl ödeyeceğiz? Belirsizliği içerisindeyiz.”

Cemal Erdoğan (Esentepe Belediye Başkanı)

“ Kendimi hala yetkili hissediyorum. Anayasada bir madde de diyor ki “seçilmiş kişiler istifa etse dahi yerine yenisi atanana kadar görev ve yetkileri devam eder.” Önceden başlattığımız ve yapımı devam eden projelerimiz vardır. Yapmayı planladığımız projelerimiz de var ve seçim yasakları olacağı için bunlar seçimlerden sonra başlayacaktır. Piyasaya Belediyenin bir buçuk milyon TL gibi bir borcu, bunları düzenli ödüyoruz. Para varsa ben bu ödemeleri yapmaya devam ederim, çünkü bana kimseden veya hiçbir yerden ‘sen çek imzalama’, ‘sen ödeme yapma’ gibi bir talimat gelmedi. Zaten böyle bir talimat gelse de para varsa ben ödemeleri yaparım. Hayat devam ediyor. Düşünün ki seçime gidilecek ve muhtar yetkisiz ama ikametgâh vermesi lazım peki kim verecek?

Mahmut Özçınar (Güzelyurt Belediye Başkanı)

“Seçilmiş ve halkın iradesi ile Belediye Başkanı olmuş bir kişi olarak şehri başıboş bırakmam mümkün değildir. Anayasa Mahkemesinin kararı sonrasında ben kendimi hala yetkili olarak görüyorum, çünkü seçimle gelenin seçimle gidebileceğini düşünüyorum. Yaşanan bu durum benden ya da bir başka belediye başkanından değil parlamentodan kaynaklıdır. Belediye olarak başlattığımız ve devam eden işlerimiz var. Bunları sürdürmek zorundayız çünkü halka hizmet vermeyi durduramaz halka hizmeti kesemeyiz. Hayat devam ediyor ve seçimler yapılana kadar da beni bu göreve seçen halka hizmetlerimizi sürdüreceğiz. Belediyemizin rutin ödenmesi gereken aylık borçları var ve bunlar her ay ödendi ve ödenmeye de devam edecektir.”

Mustafa Aktuğ (Lapta Belediye Başkanı)

“Bu kadar kötü geçen 4 yılın; pandemi, sel baskınları, ekonomik koşullar ve diğer zorlukların ardından belediye başkanları bu şekilde konuşulmayı hak etmiyor. Bizler görevimizin başındayız ve halka hizmet vermeyi sürdürüyoruz. Başlattığımız ve devam eden projelerimiz vardır. Geçtiğimiz hafta ihalesini bitirip hafta başı sözleşmesini yaptığımız bir projemiz var. Anayasa Mahkemesinin kararı çıkmadan sözleşmemizi de yapıp bitirdik ve proje başlıyor. Ancak bu proje yapılırken ara ödemeleri, personel maaşları, belediyenin günlük giderleri ve benzeri ödemeleri nasıl çözeceğimiz belirsizdir. Başbakan ile bir toplantı yaptık ve en geç hafta başında sorunun çözüleceği bilgisi verildi. Piyasaya birikmiş borçlarımız vardır. Lapta Belediyesi’nin biz göreve geldiğimizde 24 milyon TL borcu vardı. Bu rakamı biz 2019 sonuna kadar 14 milyona indirmiştik ancak akaryakıt, personel maaşları ve diğer giderlerin artması ve gelirlerin sabit kalması nedeniyle şu anda 18 milyon 500 bin TL borcumuz vardır. Şu an için bu borçlarla ilgili bir ödeme yapmamız mümkün değil. Pazartesi gününe kadar bir netice alınacak diye ümit ediyoruz yoksa önümüzdeki hafta daha da sıkışık bir duruma gireceğiz.”

Mehmet Adahan (Vadili Belediye Başkanı)

“Biz halka hizmete talip olduk ve halk da bizi bu göreve layık gördü. Anayasa Mahkemesinin kararından önce halka nasıl hizmetlerimizi veriyorsak bundan sonra da o hizmetleri vermeye devam edeceğiz. Biz “sineklerle veya haşerelerle mücadele etmeyeceğiz” diyemeyiz. Rutin işlerimizi sürdüreceğiz. Yetkiler konusuna gelince büyük ihalelerden kaçınacağız. Ay sonu maaşları ödeyemem de diyemeyeceğiz. Sürdürülebilirlik noktasında üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz ancak ağır sorgulanacak kararlardan uzak duracağız. Başlattığımız ve devam eden projelerimiz vardır. Bu projeleri biz ihaleye çıkma konusunda sıkıntıdayız. İşin içinde büyük paralar olduğu için şu anda yetki aşımı gibi görüyoruz. Bunları bir süre bekletmek zorundayız. Burada muhalefet ve iktidar bir karar verip belediyelerin 4 yıllık görev süresini 5 yıla çıkaracak yasal düzenlemeler yapılarak seçime gidilecek ki bizlerin şu anda gayri yasal yaptığı işleri de temizleyebilsin. Piyasaya çok şükür ki bir borcumuz yoktur. Ekonomik sıkıntısı olan bir belediye değiliz.”

Suphi Coşkun (Karpaz Belediye Başkanı)

“Böyle memleket yönetilmez. Kaosa sürüklenmiş bir memleketteyiz. Bu ortamda evime gitmek daha iyi olur ancak halk karşı bir sorumluluğum var. Ben Anayasa Mahkemesi kararı sonrasında da önceden verdiğim hizmetleri vermeye devam edeceğim. Günün sonunda idam edileceksem de edilmeye hazırım. Şu an için proje çalışması yapmıyoruz ancak seçimlerden sonra yapılmayı bekleyen projelerimiz vardır. Dipkarpaz belediyesinin piyasaya borcu var ama var olan borçları banka borcu falan değil. Mazot, hırdavat, makinist gibi harcamalarımız oluyor ancak bu ortam düzelene kadar ödemeleri öteliyoruz.”