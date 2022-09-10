‘Serbest bırakılmalı’

Askerî yasak bölgeyi fotoğraflamak ve gerekli mercilerden izin almadan iki adet telsiz kullanmakla suçlanan Andreas Sutcis isimli Rum hakkındaki tutukluluk süresinin 8 gün daha uzatılmasına tepki gösteren AKEL’li Avrupa Milletvekilleri Niyazi Kızılyürek ve Yorgos Yeorgiu’nun, meseleyi Avrupa Parlamentosu’na götüreceği bildirildi.

Politis’in haberine göre yayımladıkları ortak açıklamada, casus zanlısı Sutcis’in tutukluluk süresinin uzatılmasını “saçma” diye niteleyen Kızılyürek ile Yeorgiu, bu tür eylemlerin “iki toplum arasındaki ortamı dinamitlediğini” iddia etti.

Ortak açıklamada “Lisi” (Akdoğan) kökenli Sutcis’in “Kıbrıs’ın ve halkının yeniden birleşmesinden yana tanınmış bir aktivist olduğu” Kıbrıslı Türklerin “büyük bölümü ile çok dostane ilişkiler” içerisinde olduğu ve KKTC’yi sıklıkla ziyaret ettiği, “eyleminin her iki toplumdaki aşırı unsurlarca hedef alınmasının sebebinin de bu olduğu” öne sürüldü.

Kızılyürek ve Yeorgiu Avrupa Milletvekilleri olarak destek belirttikleri casus zanlısının “derhal serbest bırakılmasını” istedikleri açıklamalarında, “meseleyi Avrupa Parlamentosu’nun gündemine getireceklerini ve serbest bırakılana kadar her fırsatta AB organlarına götüreceklerini” kaydetti.

Ne olmuştu

İskele’ye bağlı Mehmetçik’te bir otelde konaklayan Kıbrıslı Rum Andreas Soutzi odasında bir adet telsiz bulunmuştu.

Otel yöneticilerinin telsizi polise teslim etmesiyle başlayan araştırma sonucu Soutzi'nin Rum kesimine geçtiği belirlenmişti. 30 Ağustos 2022 tarihinde yeniden Kuzey Kıbrıs’a geçen Soutzi gözaltına alınmıştı.

Şüphelinin aracında yapılan incelemede bir telsiz, çok sayıda fotoğraf, harici bellek, ses kayıt cihazı ile KKTC'ye ait 9 harita bulunmuştu. Haritaların birinde Ada'nın kuzeyindeki iki Türk askeri bölgesinin üzerinin işaretlendiği tespit edilmişti.