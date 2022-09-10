Sürpriz isim çıkmadı

Faiz Sucuoğlu’nun geçtiğimiz gün genel başkanlık görevinden istifa etmesiyle kurultay sürecine giren Ulusal Birlik Partisi yarın yeni liderini seçecek. UBP Genel Başkanlığı için başvuru süresi dün dolarken, bir ismin talip olduğu, ancak kriterlere uymadıkları için aday olarak kabul edilmedikleri belirtildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan UBP Genel Başkan Vekili ve Genel Sekreter Oğuzhan Hasipoğlu, yarın yapılacak kurultaya tek başkan adayı ile gidileceğini, tek adayın Başbakan olarak görevlendirilen Ünal Üstel olduğunu açıkladı.

UBP‘de genel başkanlığa başvuru süresinin dün mesai bitiminde sona ermesinin ardından TAK muhabirinin sorularını yanıtlayan Hasipoğlu, UBP Genel Başkanlığı’na iki başvuru olduğunu ancak gerekli kriterleri sadece Ünal Üstel’in taşıdığını kaydetti.

Hasipoğlu soru üzerine, Üstel dışında bir kişinin daha genel başkanlığa başvurduğunu fakat parti tüzüğüne göre diğer kişinin başvurusunun kabul edilmediğini belirtti. Parti tüzüğüne göre en az bir önceki olağan genel kurulda oy verme hakkı kazanmış üyelerin genel başkanlığa başvurabileceğini kaydeden Hasipoğlu, Pazar günü yapılacak kurultayda genel başkanlığa tek aday Başbakan Ünal Üstel’in olduğunu duyurdu.