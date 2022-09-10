Deport edilecek

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da bir otel odasına girerek uyumakta olan Avusturyalı turiste saldırdığı ileri sürülen A.E. (E-32) hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının uyuyan kadına cinsel tacizde bulunduğu belirtildi. Zanlının ifadesinde odaya girdiğini kabul ettiğini ancak cinsel saldırı suçunu işlemediğini öne sürdüğü açıklandı. Zanlının ülkeye 30 günlük turist vizesi ile giriş yaptığı ifade edilerek, teminat talep edildi.

Mahkeme zanlıyı tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderdi.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Salih Fidan Ersan, zanlının, 5 Eylül 2022 tarihinde, saat 01.45’te, Gazimağusa’da bir otelin 2209 numaralı odasının güneye bakan penceresinden içeri girerek, odada uyumakta olan 27 yaşındaki B.L. isimli kadının vajina kısmına dokunup, yalayarak cinsel saldırıda bulunduğunu açıkladı.

Kameralarda görüldü

Şikayet üzerine güvenlik kameralarından zanlının odaya girdiğinin tespit edildiğini aktaran polis, kısa sürede yakalandığını belirtti. Polis, zanlının verdiği ifadede, odaya girdiğini kabul ettiğini ancak cinsel saldırında bulunduğu suçlamasını reddettiğini bildirdi.

Soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis, zanlının, ülkede 30 günlük turist vizesi ile bulunduğunu ve serbest kalması halinde kaçma olasılığı olduğunu belirterek, Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının, 3 ayı geçmemek şartı ile Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.