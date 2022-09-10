Memleketimiz suç cenneti

Suna ERDEN

Gönyeli’ye götürdüğü 3 siyahi müşterisinden para almadığı için taksiden inerek, ücret ödemeden kaçmaya çalışan şahısların peşine düşten ve bu esnada Nijeryalı alkollü araç sürücüsü Afeez John Oyofo’nun çarpması sonucu ağır yaralanan 19 yaşındaki taksi şoförü Ozan Polat'ın hayati tehlikesi sürüyor.

Polat’ın beynindeki kanamanın tekrar ettiği, dün ikinci bir ameliyat geçirdiği belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturmada ise ilginç detaylar ortaya çıktı.

Ülkede 2021 yılından beri kaçak yaşam süren Oyofo’nun kiralık araçla korsan taksicilik yaptığı bilgisi elde edildi.

Zanlının kullanımındaki aracın Nijeryalı bir kız öğrenci adına kiralandığı öğrenildi. Zanlının kiralık araçla genellikle öğrencileri taşıdığı belirtilirken, polis, Oyofo’nun telefon görüşmelerini, olay günü ve gecesi araçla gittiği güzergâhları inceleme altına aldı.

Uyuşturucu testi için kan vermedi

Tüm bunların yanı sıra zanlının ehliyeti olmadığı da ortaya çıktı.

Kaza esnasında alkollü olduğu belirlenen ve nefesinde 93 promil alkol tespit edilen zanlının uyuşturucu testi için kan örneği vermeyi reddettiği öğrenildi.

Soruşturma sürüyor

Soruşturma çok yönlü sürerken, zanlı dün ek süre talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada olgular aktarılarak, ek süre talep edildi.

Soruşturmayı yürüten polis, kazanın 8 Ağustos 2022 tarihinde saat 03.20 sıralarında Gönyeli’de Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldiğini söyledi. Polis, 93 promil alkollü içki tesiri altında yönetimindeki ZMY 147 plakalı kiralık araç ile süratli ve dikkatsiz bir şekilde seyreden zanlının, Kolon Hastanesi önlerine geldiğinde o esnada yol içerisinde bazı şahıslar ile sözlü olarak tartışmakta olan yaya Ozan Polat'a çarptığını anlattı.

Polis, çarpmanın etkisiyle yayanın 40 metre savrularak yol içerisine düştüğünü belirtti.

Kaza yerinden ayrıldı

Polis, kaza sonucu ağır yaralanan Ozan Polat’ın ambulans ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Acil Servise kaldırılarak kafatası kırığı ve beyin kanaması teşhisi ile ameliyat edildiğini açıkladı. Polis memuru, yoğun bakım servisinde müşahede altına alınan Polat’ın ikinci kez ameliyat geçirdiğini ifade etti.

Polis, ZMY 147 plakalı araç sürücüsü Afeez John Oyofo’nun kaza mahallinden isim ve adres bırakmadan ayrıldığını açıkladı. Polis, zanlının saat 04.50'de Fuat Mustafa Sokak üzerinde tespit edilerek suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti.

Polis, ZMY 147 plakalı araçta 50 bin TL tahmini hasar olduğunu söyledi. Polis, aracı zanlının kullanıp kullanmadığının araştırılarak teyidinin yapılması gerektiğini anlattı.

Polis, soruşturmanın yeni başladığını, alınması gereken ifadeler, incelenecek kamera görüntüleri bulunduğunu belirtti.

3 şahıs aranıyor

Polis, ayrıca kazanın meydana geldiği sırada yol içerisinde Ozan Polat ile tartışmakta olan 3 meçhul şahsın da siyahi olduğu bilgisi bulunduğunu söyledi.

Olayın trafik kazası mı yoksa bu tartışma nedeniyle mi çıktığına dair araştırma yaptıklarını ifade eden polis, yaya Ozan Polat'ın zanlı yönetimindeki aracın önüne itilerek bu olayın meydana gelebileceği yönünde şüpheler bulunduğunu belirtti.

Polis, olay yerinden ayrılan 3 meçhul şahsın tespiti içinde süreye ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Kaçak yaşam sürüyordu

Polis, Nijerya uyruklu zanlının 9 Mart 2021 tarihinde öğrenci kaydı yaptırmak üzere KKTC'ye geldiğini ancak 8 Mayıs 2021 tarihinden itibaren toplamda 488 gündür KKTC'den ikamet izinsiz olarak bulunduğunu aktardı. Polis, ayrıca zanlının ehliyetinin olmadığını tespit ettiklerini açıkladı.

Polis, soruşturmanın seyrinin değişme olasılığının kuvvetle muhtemel olduğu göz önünde bulundurularak, zanlının 7 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.