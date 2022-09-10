Kaçma riski var

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, tasarrufunda 125 gram uyuşturucu madde, 50 adet uyuşturucu hap, 2 tabanca ve 9 mermi bulunarak tutuklanan Mehmet Akgün, dün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı. Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru İbrahim Gökova, 21 Ağustos 2022 tarihinde, saat 02.00’da, zanlı Mehmet Akgün’ün tasarrufunda uyuşturucu olduğuna dair bilgi aldıklarını ve aracın 02.40’ta, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde, trafik ışıklarında tespit edildiğini söyledi. Kırmızı ışıkta durmakta olan aracın önünde durduklarını ve araçtan indikleri sırada, zanlının geri geri giderek, sağ şeride girdiğini anlatan polis, o sırada araçtan bir naylon poşet attığının da tespit edildiğini söyledi.

Ağır bir suç işledi

Polis, havaya ateş açmalarına rağmen zanlının kaçmaya devam ettiğini, aracının arka tekerine 3 el ateş edilerek lastiğin patlatılmasına rağmen kaçmaya devam ettiğini ve başka araca çarparak kaçtığını anlattı. Polis, zanlının, makul güç kullanılarak alıkonulduğunu açıkladı. Zanlının aracı içerisinde 20 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu belirten polis, kaçtığı noktada atmış olduğu naylon poşette ise 60 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde, 45 gram metamfetamin türü uyuşturucu madde, 50 adet extacy türü uyuşturuculu hap, 2 adet 9 mm çapında tabanca ve 9 adet canlı mermi ele geçirildiğini açıkladı. Soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis, ağır bir suç işleyen ve serbest kalması halinde kaçması muhtemel olan zanlının, Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının, 75 günü geçmemek şartı ile Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.