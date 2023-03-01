Evsiz, barksız, çaresiz

Serdar ŞENGÜL

Türkiye’de 6 Şubat’ta meydana gelen iki büyük depremde eşi ve üç çocuğu mucize eseri kurtulan ancak yakınlarından 45 kişiyi kaybeden Rıza Hatunoğlu, Hatay’daki evi yıkılınca ailesiyle Kuzey Kıbrıs’a geldi.

KKTC vatandaşlığı bulunan Rıza Hatunoğlu, yüksek kira fiyatlarından dolayı ev bulamadı.

Bir haftadır ailesiyle parklarda kalan Rıza Hatunoğlu, yetkililerden yardım istiyor.

Diyalog’a konuşan Hatunoğlu, “Yaklaşık bir haftadır ailemle parklarda kalıyorum. Yetkililerden acil olarak barınma sorunumu çözmelerini bekliyorum” dedi.

Hatunoğlu “Ailemin sığabileceği iki odalı kiralık ev talep ediyorum. Kiramı ödemek koşuluyla bana birilerinin yardım etmesini istiyorum. Çünkü ev sahipleri ya 6 aylık ya da bir yıllık kira bedeli istiyor. Bütçem buna uygun değil.

Ailemden tam 45 kişiyi kaybettim ve akrabalarımın tümü ne yazık ki vefat etti. Evimiz yıkıldı, her şey yerle bir oldu” şeklinde konuştu.