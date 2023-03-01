Güneyden aldı Kuzeyde sattı

Lefkoşa bölgesinde uyuşturucu sattığı iddia edilen Hasan Murat Över, ihbar üzerine yakalandı. Üzerinde 54, evinde ise 25 gram uyuşturucu bulunan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Zanlı ifadesinde 15 Şubat’ta Güney Kıbrıs’tan 162 gram hintkeneviri ithal ettiğini, 81 gramını bin 200 Euro’ya sattığını itiraf etti.

Polis, 27 Şubat 2023 tarihinde saat 22.00 sıralarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından Kermiya’da gerçekleştirilen operasyonda zanlı Hasan Murat Över’in tasarrufunda 54 gram hintkeneviri bulunup, emare alındığını anlattı. Polis, zanlının ikametgahında yapılan aramada ise iki ayrı şeffaf poşete sarılı yaklaşık 25 gram ağırlığında hintkeneviri, üzerinde uyuşturucu kalıntısı olduğuna inanılan öğütücü ve hassas terazinin bulunarak emare alındığını belirtti. Polis, ikametgahta uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan bin 200 Euro’nun emare da alındığını söyledi.

Polis, zanlının uyuşturucu maddeyi 15 Şubat’ta 162 gram olarak ithal edip, 81 gramını Lefkoşa’da aranan bir şahsa bin 200 Euro karşılığında verdiğini tespit edildiğini de kaydeden polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 3 gün süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.