858’i eğitim görüyor

Güney Kıbrıs’ta, 2014 ile 2022 yılları arasındaki 9 yıllık sürede bin 467 kişiye, otizim, otistik özellikler ve Asperger sendromu tanısı konduğu belirtildi.

Fileleftheros gazetesi Sosyal Entegrasyon Dairesi’nin verilerine dayanarak 2014 yılından 2022 yılına kadar 0 ile 18 yaş arasında olan 936 kişide otizm; 426 kişide otistik özellikler ve 105 kişide de Asperger sendromu tanısı konduğunu yazdı.

Gazete bu verilerin, Rum Meclisi İnsan Hakları Komitesi’nde, çocuk haklarının görüşüldüğü toplantıda ele alındığını belirtti.

Habere göre; Eğitim Bakanlığı ise toplantı çerçevesinde bu yıl otizm spektrumunda 858 kişinin eğitim gördüğünü, geçen yıl ise bu rakamın 743 olduğunu belirtti.

Eğitim Bakanlığı ayrıca eğitim gören 858 çocuktan 184’nün özel okullarda, 250’sinin orta eğitim ve ilkokullardaki özel bölümlerde, 424’nün ise birleşik sınıflarda eğitim gördüğünü açıkladı.