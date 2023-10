Kıbrıs’ın geleceğini anlattı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a Afyon Kocatepe Üniversitesinde fahri doktora takdim edildi.

Afyon Kocatepe Üniversitesi 2023-2024 Akademik Yılı Açılış ve Fahri Doktora Törenine katılan Cumhurbaşkanı Tatar, burada “Güncel Sorunlar Işığında Kıbrıs ve Geleceği” konulu açılış dersini de verdi.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Atatürk Kongre Merkezi’nde yer alan törende, Tatar’ı, Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş ile üniversite yetkilileri karşıladı. Tatar’a, Afyonkarahisar ziyaretinde KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu eşlik etti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, üniversitenin tanıtım filmi gösterildi ve müzik dinletisi sunuldu.

Prof. Dr. Karakaş, yaptığı açılış konuşmasında, yeni akademik yılın başarılı geçmesini temenni etti ve üniversite olarak Kıbrıs Türk halkının haklı davasında her zaman yanında olduğunu belirtti.

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı da, Tatar’a, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılında, ziyaretinden ötürü teşekkür etti.

Tatar’ın ziyareti kapsamında aradaki ticari bağları da güçlendirmek ve artırmak istediklerini ifade eden Yiğitbaşı, Afyonkarahisar olarak her alanda her türlü ilişkileri geliştirmek için KKTC ile çalışmaya hazır olduklarını vurguladı.

Tatar: 80 bin şehit verildi…

“Güncel Sorunlar Işığında Kıbrıs ve Geleceği” konulu açılış dersinde Tatar, ziyaret ettiği Kocatepe’ye, KKTC’nin 5. Cumhurbaşkanı olarak çıkmaktan onur gurur duyduğunu söyledi, Türkiye Cumhuriyeti ve Türklük dünyası için bölgenin önemine vurgu yaptı.

Kıbrıs adasının Osmanlı Devleti zamanında 80 bin şehit verilerek alındığını, uzun yıllar burada Türklerin hüküm sürdüğünü ifade eden Tatar, Kıbrıs adasının İngilizlere kiralanması sonrasında yaşanan Rum-Yunan saldırılarıyla “büyük Yunanistan yaratma” hayaliyle Türklerin adadan atılması için yapılan saldırıları anlattı.

Barış Harekatı ile 1974’te adaya barış geldiğini, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin de temellerinin atıldığını ifade eden Tatar, bugün bölgede Türkiye’nin desteğiyle güçlü bir Türk devleti olarak yer aldıklarını söyledi.

Kıbrıs’ta iki devlet olduğunu vurgulayan Tatar, bir anlaşma olacaksa ancak iki devletin iş birliğine dayalı eşitlik temelinde bir anlaşma olabileceğine işaret etti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle Türk Devletleri Teşkilatı’na üye olduklarını, siyasi sorunlar ve izolasyonlara rağmen eğitim turizm tarım alanlarında geliştiğini ifade eden Tatar, KKTC’nin bölgede Dubai ve Singapur gibi bir cazibe merkezi olma yolunda ilerlediğini söyledi. Tatar, güçlü, potansiyeli yüksek Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle, diğer Türk devletlerinin de destek vermesi durumunda coğrafyasında güçlü bir şekilde gelişmeye devam edeceğini vurguladı.

Konuşmaların ardından Tatar’a, üniversite rektörü tarafından fahri doktora takdim edildi, cübbesi giydirildi.