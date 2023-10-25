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Sevenleri şokta

Hayvancılar Birliği’nin sekreteri Şükran Ozan, 47 yaşında veda etti

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Sevenleri şokta
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Lefkoşa’nın sevilen ismi Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği sekreteri Şükran Ozan 47 yaşında, hayatını kaybetti. Son bir yıldır meme kanseri tedavisi gören Şükran Ozan’ın vefatı başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini üzdü. 
Bekar olduğu öğrenilen Şükran Ozan'ın cenazesi, bugün kılınacak öğlen namazının ardından Tepebaşı köy mezarlığında son yolculuğuna uğurlanacak. 

Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2023, 09:15
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