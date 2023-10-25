Umutlu konuştu

Emir ERTORUN

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, Azerbaycan ziyaretinin dünyayla kucaklaşma hedefinin ilk adımı olduğunu vurguladı.

Açıklamaya göre, Üstel, Gazimağusa Gençlik Kolları, İskele Gençlik Kolları ve bölge gençleriyle bir araya geldi. Üstel geçlerle buluşmasında yaptığı konuşmada Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin Kıbrıslı Türklere uygulanan ambargo ve izolasyonların kırılması için yoğun bir çaba harcamakta olduğunu, bu çerçevede Azerbaycan'la ilişkileri geliştirmek için çalıştıklarını kaydetti. Üstel, “Artık yeni bir yola çıktık. Yeni bir sayfa açıyoruz” dedi.

Azerbaycan ziyaretleri ile ilgili olarak Üstel, Azerbaycan ziyareti yeni gelecek hedefi ve dünya ile kucaklaşma hedefinin ilk adımı olarak gördüklerini söyledi.

Üstel, ”Azerbaycan ziyaretimiz kültürel, sportif, diplomatik ilişkilerimizin gelişmesi adına son derece önemli bir ziyaret oldu. Orada bakanlarla görüşme fırsatı da yakaladık. Özellikle eğitim alanında ciddi iş birlikleri için önemli fırsatlar var. Azerbaycan şu anda dünyaya yüz bine yakın öğrenci gönderiyor. Bu büyük potansiyelden bizim de yararlanabilmemiz için gerekli temasları yaptık. Kısa zamanda somut adımlarla bunu pekiştireceğiz” dedi.

Çok ciddi fırsatlar var

Üstel, “Yeni dönemde Azerbaycan’la sanayi, turizm ve eğitimde alanlarında ilişkilerimizi geliştireceğiz. Ortaya çıkacak bu yeni potansiyelden gençlerimiz de yararlanacak. 'Üç devlet tek millet' vizyonumuzu gençlerimiz devralıp yürüyecek. Azerbaycan ve diğer Türk devletlerinde gençler adına da çok ciddi fırsatlar var " dedi.

Türk Devletleri Teşkilatı ile ilişkilerin attığına da işaret eden Üstel, “Dünyayla kucaklaşıyoruz. Bu açılımda asıl amacımız; gençlerimizi dünyada ile buluşturmaktır. Gençlerimizi sosyal, siyasi ve kültürel anlamda daha aktif hale getireceğiz. Yolumuz uzun” dedi.