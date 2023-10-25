Sürat hastalığı

Ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetimlerinde toplam 3 bin 218 araç sürücüsü kontrol edildi.

Denetimlerde 201’i yasal hız sınırın üzerinde süratli araç kullanmak, 14’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 5’i sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 87’si trafikte seyir halindeyken cep telefonu kullanmak, 58’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak suçlarından olmak üzere, toplam 688 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Lefkoşa’da bin 800, İskele’de 418 sürücü denetlendi

Lefkoşa’da kontrol edilen sürüsü sayısının bin 800 olduğu açıklandı. Denetlenen bin 800 sürücüden

57’si yasal hız sınırın üzerinde süratli araç kullanmak, 6’sı alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 67’si trafikte seyir halindeyken cep telefonu kullanmak, 42’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak suçlarından olmak üzere, toplam 352 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 54 araç ise trafikten men edildi.

İskele’de trafik ekipleri tarafından yapılan denetimler kapsamında ise 418 araç kontrol edildi. 90’ı yasal hız sınırın üzerinde süratli araç kullanmak, 3’ü trafikte seyir halindeyken cep telefonu kullanmak, 4’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak suçlarından olmak üzere, toplam 137 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 11 araç ise trafikten men edildi.