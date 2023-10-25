Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM) ile DAÜ Atatürkçü Düşünce Kulübü iş birliğinde “Cumhuriyet 100 Yaşında” paneli yapıldı. Panele Cumhurbaşkanı Vekili ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 26’ncı Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral İlker Başbuğ ile tarih duayeni Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın ana konuşmacı olduğu panele, Yüksek Yönetim Denetçisi İlkan Varol, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK) Başkanı Dr. Erdal Özcenk, DAÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Mustafa Tümer, Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Remziye Terkan, Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği temsilcileri, VYK Üyeleri, dekanlar, öğretim üyeleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Panel, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Panelin açılış konuşmasını yapan DAÜ-ATAUM Başkanı Yrd. Doç. Dr. Turgay Bülent Göktürk, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “En büyük eserimdir” şeklinde ifade ettiği Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılını kutlamak için bu panelde bir araya geldiklerini belirtti.

Ortaylı ile Başbuğ gençlerin sorularını yanıtladı

İlber Ortaylı ile İlker Başbuğ, DAÜ-ATAUM Başkanı Göktürk’ün moderatörlüğünde yapılan panel ile katılımcılarla buluştu ve konuşmalarının ardından gençlerin sorularını yanıtladı. Panelin ardından DAÜ Rektör Vekili Tümer tarafından Ortaylı ile Başbuğ’a gümüş tabak ve DAÜ-ATAUM Başkanı Göktürk’e DAÜ logolu kristal takdiminde bulunuldu.

Kutlama etkinlikleri kapsamında 29 Ekim Pazar günü, saat 19.23’te 100. Yıl Yürüyüşü yapılacak. DAÜ Atatürk Meydanı’ndan başlayacak olan yürüyüş Gazimağusa Sulu Çember’de son bulacak.

