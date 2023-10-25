Yıllarca gizlendiler

Suna ERDEN

Ülke genelinde önceki gün polis tarafından yapılan denetim ve kontroller sonucunda, herhangi bir yasal statüsü olmayıp, KKTC’de izinsiz ikamet ettiği tespit edilen 26 kişi tutuklandı.

Lefkoşa bölgesinde tutuklanan 12’si Nijerya, 10’u Pakistan ve 4’ü Bangladeş uyruklu 24 zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada 7 kaçağın Lefkoşa’da aynı apartman dairesinde kaldığı ve yapılan baskın sonucu yakalandığı açıklandı.

Polis, 8 kaçağın ise Alayköy’de işçi yatı evinde tespit edildiğini söyledi.

Polis, 23 Ekim 2023 tarihinde saat 23.00 sıralarında Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından Lefkoşa’da Öncü Sokak’ta bulunan bir apartman dairesine yapılan baskında Nijerya uyruklu 7 kişi tespit edildiğini söyledi.

Polis, apartman dairesinde tespit edilen Chidera Miracle Okoye'nin 14 Aralık 2022 tarihinden itibaren 314 gün, Aderonke Adedekun’nun 22 Ocak 2022 tarihinden itibaren 640 gün, Leonard Chibuzor Ikwuobodo’nun 29 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 878 gün, Abisola Kashifat Adebısı'run 22 Nisan 2022 tarihinden itibaren 545 gün, Nosakhare Roland’ın 29 Kasım 2022 tarihinden itibaren 329 gün, Jonathan Chigozie Okpe’nin 30 Eylül 2020 Tarihinden itibaren bin 59 gün ve Kingsley Azubuike’nin 26 Nisan 2020 tarihinden itibaren bin 276 gün KKTC'de ikamet izinsiz kaldıklarının tespit edildiğini söyledi.

Hastaneye gitti, kaçak olduğu anlaşıldı

Polis, Lefkoşa’da Şehit Ruso Caddesi üzerinde tespit edilen Nijeryalı Franklin Nwosu’nun 28 Mart 2022 tarihinden itibaren 574 gün, Pakistanlı Muhammed Ali’nin 22 Mart 2023 tarihinden itibaren 158 gün KKTC'de ikamet izinsiz olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Polis memuru, Lefkoşa Devlet Hastanesine başvuran Nijeryalı Abdul Akrem Victor’un da 30 Eylül 2022 tarihinden itibaren 328 gün KKTC'de ikamet izinsiz olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Polis memuru, Lefkoşa’da Şehit Mustafa Hacı Yusuf Sokak’ta tespit edilen Nijeryalı Nicholas Aneke’nin ise 19 Mayıs 2021 tarihinden beri 888 gün KKTC'de ikamet izinsiz olduğunun tespit edildiğini ifade etti. Polis, Lefkoşa’da Bolu Yolu Sokat’ta tespit edilen Nijeryalı Plagnan Solomon’un da 12 Şubat 2022 tarihinden beri 558 gün KKTC'de ikamet izinsiz olduğunun tespit edildiğini kaydetti.

Haspolat’ta 4 kaçak tespit edildi

Polis memuru, 23 Ekim 2023 tarihinde saat 21.45 sıralarında Haspolat’ta bulunan Zafer Caddesi üzerinde devriyede bulunan ekipler tarafından kimlik kontrolü için durdurulan Nijeryalı Emmanuel Osamudıameh’nin yapılan muhaceret kontrolünde 14 Mart 2016 tarihinden itibaren KKTC’de 2 bin 749 gün ikamet izinsiz olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlının KKTC'ye ilk kez 14 Mart 2016 tarihinde 30 gün vize ile giriş yaptığını açıkladı.

Zafer Sokak üzerinde kimlik kontrolü için durdurulan Pakistanlı Muhammad Nisaar’ın ise yapılan muhaceret kontrolünde 14 Ocak 2023 tarihinden itibaren KKTC'de 282 gün ikamet izinsiz olduğunun belirlendiğini açıkladı.

Polis, yine Haspolat’ta Cami Sokak’ta bulunan bir ikametgah içerisinde yapılan aramada Pakistanlı Muhammad Imran isimli şahsa yapılan muhaceret kontrolünde 25 Temmuz 2023 tarihinden itibaren KKTC'de 90 gün ikamet izinsiz olduğunun belirlendiğini söyledi. Polis, Pakistanlı Muhammad İsak’ın da yapılan muhaceret kontrolünde 27 Haziran 2023 tarihinden itibaren KKTC'de 119 gün izinsiz kaldığının belirlendiğini açıkladı.

Alayköy’de 8 kaçak

Polis memuru, 23 Ekim 2023 tarihinde 20.00-24.00 saatleri arasında Alayköy 'de sanayi sitesi içerisinde düzenlenen asayiş operasyonu kapsamında arama yapılan işçi yatı evlerinde ikamet izinsiz olduğu tespit edilen 8 kişinin tutuklandığını söyledi.

Polis, tutuklanan 8 kişiden Bangladeşli zanlılar Md.Shajan Gazi’nin 79 gün, Md. Vasek Billah’ın 37 gün, Muhammad Ehsan Tanver’in 2023 yılı 4 Temmuz'dan itibaren, Pakistanlı zanlılar Muhammad Ali Mazhar Hussaın’in 118 gün, Muhammad Asim’in 2023 yılı Ağustos ayından itibaren, Uzair Nısar’ın 2023 yılı 15 Temmuz'dan itibaren, Muhammad Tayyab’ın bin 16 gün ve Nijeryalı Kingsley Ogwuba’nın 537 gün KKTC'de ikamet izinsiz olduğunun tespit edildiğini kaydetti.

Polis, zanlıların ülkede kaçak oldukları süre zarfında ne yaptıklarının, herhangi bir suça karışıp karışmadıklarının ve ülkede kaçak olarak neden bulunduklarının araştırılması gerektiğini söyledi. Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.