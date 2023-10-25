18 yaşındaki kızın bilinci hala kapalı

Suna ERDEN

Lefkoşa’da meydana gelen trafik kazasında 18 yaşındaki Zemzem İclal Büte’nin ağır yaralanmasına neden olan 20 yaşındaki Nijerya uyruklu Musharraf Oladimeji Oguntunde dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Devlet Hastanesinin yoğum bakım servisinde gözetim altına alınan Büte’nin, bilincinin kapalı olduğu, hayati tehlikesi bulunduğu belirtildi.

Zanlıdan uyuşturucu testi için alınan kan örneğinin analiz sonuçlarının beklendiği açıklandı. Ayrıca zanlının kaza esnasındaki hızını tespit etmeye yönelik araştırmaların da sürdüğü belirtildi.

soruşturmayı yürüten polis, kazanın 22 Ekim 2023 tarihinde saat 19.00 sıralarında, Lefkoşa’da Şht. Mustafa Ahmet Ruso Caddesi’nde meydana geldiğini söyledi.

Polis, HP 756 plakalı aracı dikkatsiz bir şekilde kullanan Musharraf Oladimeji Oguntunde’nin seyir istikametine göre yolun solunda bulunan Necipoğlu Ltd. isimli iş yeri önlerine geldiğinde, o esnada yolu yaya olarak geçmeye çalışan Zemzem İclal Büte’ye çarptığını ifade etti. Polis, kaza sonucu yolun sağına doğru savrulan yayanın, karşı yönden soldan ikinci şerit içerisinde kuzey istikametine doğru seyreden ve kazayı görüp yol içerisinde duran Hatice Bolat yönetimindeki UG 350 plakalı aracın ön kısmına çarpıp yola düştüğünü ifade etti.

Polis, kazada ağır yaralanan Büte’nin Lefkoşa Devlet Hastanesi’nin yoğun bakım servisine kaldırıldığını, bilincinin kapalı olduğunu, hayati tehlikesinin bulunduğunu söyledi. Polis, zanlının ise kazanın ardından tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını açıkladı. Zanlıdan uyuşturucu testi için kan örneği alındığını kaydeden polis, çevre güvenlik kamerası görüntülerinin inceleneceğini söyledi. Zanlının kaza anındaki hız tespitinin henüz yapılmadığını, yayanın durumunda düzelme olmadığını, alınacak ifadeler olduğunu belirten polis, 3 gün ek süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.