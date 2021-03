Herkes zorda

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren iş yerlerinin büyük bir çoğunluğu hem gelirlerin düşmesinden, hem de eleman sıkıntısından şikâyet ediyor.

“İşlerimiz azalmakla birlikte, elemanlarımızın büyük bir çoğunluğu kapatmalar yüzünden adayı terk etti” diyen sanayiciler, Coronavirüs sürecinin iyi yönetilmediğine inanıyor.

Ne dediler?..

Basri Can

“İşlerimiz gerçekten çok kötü bir hal aldı. Pandemi dolayısıyla işlerimiz o kadar düştü ki siftah yapmadan dükkânımızı kapattığımız günler oluyor. Özellikle bu son zamanlarda personelin maaşlarını dahi öderken sıkıntılar yaşıyoruz. İçerisinde bulunduğumuz durum nedeniyle ileriyi göremez haldeyiz. Ne yapacağımızı, ne olacağını bilemiyoruz. Büyük bir çıkmazın içindeyiz. Öte yandan personel bulmada da sıkıntılar yaşar durumdayız. Üçüncü sınıf ülkelerden işçi getiriyoruz. Düz işçi bulmak sıkıntı değil ancak vasıflı işçi büyük bir sıkıntı oluyor. Devletten bu konularda daha fazla çalışma yapması ve yaşanan sıkıntılara çözüm üretmesi gerektiğini düşünüyorum.”

Ali Sarıkaya

“Şu anda en büyük sıkıntımız işçi sıkıntısıdır. Sektörde işçi bulmakta ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. İşçileri yurt dışından getirtmek zorunda kalıyoruz. Yurt dışından getirttiğimiz işçiler bize büyük külfet oluyor ancak işimizi döndürebilmek için mecburen getirtiyoruz. Öte yandan devlet tarafından yeteri kadar denetleme olmadığı için herkes her işi yapıyor. Bizler de işimizin hakkını alamıyoruz. Bu konularda devletten bir çözüm üretmesini bekliyoruz. Denetim olmadığı için dışarıdan gelen adamlar devlete hiçbir vergi ödemeden işleri yapıp parayı alıp gidiyorlar. Küçücük bir adada yaşıyoruz normalde cennet gibi olabilecekken resmen cehennem hayatı yaşıyoruz. Pandemi de işlerimizi çok olumsuz etkiledi. Normalde günde 3 iş yapardık ancak şimdilerde bir tane dahi zor yapıyoruz. Bu süreçte devleti de yanımızda daha fazla hissetmek istesek de hiçbir destek göremiyoruz.”

İrfan Yılmaz

“Bugünlerde ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. En büyük sıkıntımız eleman bulma konusudur. Personel bulma sıkıntılarının sonrasında ise döviz ve faiz oranlarındaki ciddi yükselişler biz sanayicileri ciddi sıkıntılarla karşı karşıya bırakıyor. Yerli istihdam olarak burada çalıştırabileceğimiz ne kalifiye ne de düz işçi bulamıyoruz. Bir buçuk aydır yurt dışından eleman getirtebilmek için çaba gösteriyoruz ancak pandemi nedeniyle işçi de getirtemiyoruz. Bu konuda çalışmalar yaparak yaşanan sıkıntıların aşılmasını temenni ediyoruz.”

Cemal Albayrak

“Ben emekliyim ancak atölyede çalışacak personel bulamadığımız için oğluma yardım ediyorum. Bugün sanayi esnafı her yönden sıkıntı yaşıyor. İnsanlarda para olmadığı için kimse iş yaptıramıyor. Yaptırmaya da zaten parası olmadığı için korkuyor. Biz kaporta işi yapıyoruz ve bu sıralar daha çok sigortalarla iş yapar durumdayız ancak ödemeleri geç alıyoruz. Bakıldığında sigortacılar da esnaf da haklı ülkede her şey kilitlenmiş durumdadır. Ülkede yerel iş gücü bulmakta sıkıntı yaşıyoruz, yurt dışından işçi getirmek istediğimiz zaman yine sıkıntılar yaşıyoruz. Pandemi de işlerimizi yüzde yüz olumsuz etkiledi. Ülkeye turist gelmiyor, öğrenci yok bu nedenle gelirler azaldığı için esnaf da zor günler geçiriyor. Bu noktada devleti yanımızda görmek istesek de siyasiler seçim ve koltuk derdine düştü. Halkı ve esnafı düşünen yok. Siyasiler şu anda ‘Türkiye parayı göndersin memuru ödeyim vatandaşın da canı çıksın’ düşüncesindedir.”

Sarper Kesti

“İşlerimiz şu an için çok şükür iyi gidiyor ancak sıkıntılar da yaşıyoruz. Yaşadığımız sıkıntılardan en önemlisi de sektörde çalışacak eleman bulamamaktır. Aradığımız kalifiye yerel iş gücünü bulamıyoruz. Yurt dışından eleman getirtmek istediğimiz zaman da pandemi ve karantina sıkıntıları ile karşılaşıyoruz. Eleman eksikliği nedeniyle işleri yetiştirememe ve işlerin yavaşlamasına neden oluyor. Öte yandan yine pandemi nedeniyle yurt dışından gelen ham maddelerin geç gelmesi de işlerimize olumsuz yansıyor. İş var ancak eleman olmadığı için işi döndüremiyoruz. Gelirlerimiz azaldı ve şu an gelirimizle sadece dükkân giderlerini karşılar durumdayız. Bunu da 6-7 saat değil 10-12 saat çalışarak karşılıyoruz. Bu konuların çözülebilmesi için çalışma yapılmasını istiyoruz.”

Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2021, 12:06