Okan Erdemsiz’in LAÜ’ye atanmasına iki farklı yorum

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı, milletvekili Kudret Özersay, “sahte evrak düzenleme” suçu nedeniyle milletvekili adaylığı reddedilen Okan Erdemsiz’in Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) yönetimine atandığını savundu.

“Yazıktır, ayıptır, günahtır” diyen Özersay, bu atamanın Yeniden Doğuş Partisi (YDP) tarafından yapıldığını belirtti.

Özersay’ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya cevap gecikmedi. YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, LAÜ mütevelli heyetine Okan Erdemsiz’i atadığından ötürü gurur duyduğunu söyledi.

Özersay ne dedi?

“Yeniden Doğuş Partisi, genel seçimlerden önce bir şahsı milletvekili adayı gösteriyor, Yüksek Seçim Kurulu ‘adaylığı uygun değildir çünkü bu şahıs sahte evrak düzenleme, resmi evrak sahteleme ve tedavüle sürme suçlarından mahkum olmuştur’ diyor.

Şimdi aynı siyasi parti evrak sahteleme suçundan hüküm giymiş ve vekil adaylığı da bir tür dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle reddedilmiş olan aynı kişiyi LAÜ yönetimine atıyor! İnanılır gibi değil.

Bu ülkenin kurumlarına yazıktır, günahtır. Üstelik bu yapılan siyaset etiği açısından da ayıptır.

Önceki hükümet döneminde LAÜ Başbakan Yardımcısı olarak Bakanlığıma bağlıydı. Halkın Partisi olarak biz LAÜ Mütevelli Heyetine iki eğitimci, bir diş hekimi ve bir ziraat mühendisi atamıştık. Tümü Lefkeli, bölgede sevilen, kendi alanında başarılı, insanların itibar ettiği muteber kişilerdi. Görevde bulundukları sürede geçmişten farklı olarak bekçi, şoför, temizlikçi ve benzeri alanlarda partizanca işe alımlara imza atmadılar.

Geçmiş uygulamalardan farklı olarak kurumun bağlı olduğu Bakan olarak ben yahut partimden bir başka siyasi üniversite yönetimini arayıp da filanı işe alın ya da almayın demedik. Hem idari personel hem de akademik personel alımları objektif ve adil olsun diye mevzuat çalışması yaptık ve yürürlüğe koyduk. Üniversitenin akademik özerkliğine tam anlamıyla saygı gösterdik, atadığımız arkadaşlar akademik yönetimle tam bir uyum içerisinde kurumun iyiliği için çalıştılar. Kendilerine emekleri ve tüm hizmetleri için teşekkür ederim.

Bu tam bir tutarsızlık ve samimiyetsizlik örneğidir.

Sonra oturup ağıt yakmak istemiyorsak, bu ülkenin kurumlarını iyi yönetmek zorundayız. Lefke Avrupa Üniversitesi hem ülkemiz yükseköğrenimi açısından hem de batı bölgesi ve Lefke açısından çok önemli bir kurumumuzdur. Bir yandan kimi atamalarda kriterleri yükselteceğiz diye son ekonomik ve mali anlaşmada sözler veren bu hükümet, diğer yandan dolandırıcılıktan hüküm giyenleri atamaya devam ediyor! Bu tam bir tutarsızlık ve samimiyetsizlik örneğidir.”

Bakan Arıklı ne cevap verdi?

“LAÜ’ye atadığımız Okan Erdemsiz Güvenlik Kuvvetlerinde uzun süre askerlik yapmış, görevini hakkı ile yerine getirip emekli olmuş bir dava arkadaşımızdır.

Bir oyuna getirilerek yaptığı hatanın bedelini de ödemiştir. Okan Erdemsiz’in uzun süre partimize ve ülkemize hizmetleri olacaktır.

Kendisini bu göreve atamaktan gurur duyuyorum...”