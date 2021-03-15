Yüksek katılım bekleniyor

Girne’de 5 Mart’ta eylem yapan turizm emekçileri, bugün yeniden sokaklara dökülecek.

Turizm emekçilerinin adresi bu kez Lefkoşa olacak. Emekçiler saat 11.00’de Cumhuriyet Meclisi önünde toplanacak ve Başbakanlık önüne yürüyecek.

Başbakanlık önünde okunacak basın bildirisinden sonra eylem sonlandırılacak.

İkinci eyleme hazırlanan turizm emekçileri, pandemi nedeniyle son bir yıldır zor durumda olduklarını ifade ediyor.

Emekçiler, tamamen tükenen turizm sektörü için etkin adımlar atılmasını istiyor.

Emekçilerin talepleri

Turizm emekçileri tarafından yapılan açıklamada parti liderlerine sunulan talepler sıralandı.

1-Sektörün aşılama programının ivedi olarak yapılması ve sektör çalışanlarının bir an önce aşılanması,

2-Ocak, Şubat ve Mart ayları için tüm turizm çalışanlarına maaş desteğinin verilmesi,

3-Bilim Kurulunun koyacağı kurallar çerçevesinde (Çift PCR kontrolü, kapalı devre vs.) 3 günlük charter uçuşlarla karantinasız girişlere izin verilerek yıl sonuna kadar devam etmesi sağlanmalı,

4- En geç Mayıs ayına kadar, aşılarını tamamlamış olan kişilerin ülkeye karantinasız girişlerine olanak sağlayacak şekilde tarifeli uçuşların başlamasıdır.

Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2021, 12:05