Çöpler toplandı, grev kalktı

Maaş alamadıkları gerekçesiyle son 5 gündür grev yapan; kentteki temizlik ve diğer işlere ara veren Gazimağusa Belediyesi çalışanları dün sabaha karşı çöpleri topladı. İşçiler saat 04.00 sıralarında tüm kenti dolaşarak, biriken çöpleri temizledi. Bu gelişmenin ardından dün akşam saatlerinde grev kaldırıldı. Mağusa Türk Genel İş Sendikası ile belediye arasında uzlaşı sağlandığı, maaşların ödenmesiyle grev kaldırıldığı açıklandı.

Uzlaşıya varıldı

Belediyede çalışanların maaş ve özlük hakları ile ek mesai alacaklarının zamanında ödenmemesi ve 32 yeni personel alınması gerekçesiyle Mağusa Türk Genel İş Sendikası’nın Gazimağusa Belediyesi’nde geçtiğimiz hafta başlattığı grev sonlandırıldı.

Mağusa Türk Genel İş Sendikası Başkanı Doğan Özüşen, “5 gündür grevdeydik. Anlaşmalı bir şekilde grevi kaldırıyoruz. Parasal anlamda sıkıntılarımız çözüldü. İstediğimiz bir daha bu sıkıntıların yaşanmaması için tedbirlerin alınmasıdır” dedi.

Temizlik yapıldı

Bu arada günlerdir toplanmayan çöpler grev kalkmadan saatler önce temizlendi.

Belediyenin temizlik işçileri dün sabaha karşı 04.00 sıralarında Gazimağusa sokaklarında biriken çöpleri topladı.

Kenti çöpler kaplamıştı

Aylardır maaş alamayan Gazimağusa Belediyesi çalışanları, 17 Şubat’ta grev başlatmıştı. Grev nedeniyle kentte belediye işleri yapılmazken, caddeler, sokaklar, mahalle araları çöplerle dolmuştu. Kentin dört bir yanında ortaya çıkan kötü manzara vatandaşın tepkisine de neden olmuştu. Çöplerden dolayı çevreye kötü kokularda yayılırken, vatandaşlar yaşanan soruna çözüm bulunmasını istemişti.