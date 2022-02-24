391 hasta iyileşti

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 13 bin 982 test sonucu 518 pozitif vaka tespit edildi, bir kişi hayatını kaybetti, 391 hasta da iyileşerek taburcu oldu. Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 96 bin 880 test sonucunda 2 bin 167 yeni vakaya rastlandı. Yaşları 74 ile 81 arasında değişen 3 kişi Coronavirüsten hayatını kaybetti.

KKTC Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, vakaların 200’ü Lefkoşa, 96’sı Girne, 158’i Gazimağusa, 22’si Güzelyurt, 30’u İskele ve 12’si Lefke bölgesinden.

Covid-19 genel tablo

Dün yapılan test sayısı: 13.982

Dün saptanan pozitif vaka sayısı: 518

Ülke dışından gelen vaka sayısı: 0

Yerel vaka sayısı: 518

İyileşip dün taburcu edilen hasta sayısı: 391

Dün kaybedilen hasta: 1

Yapılan toplam test sayısı: 5.780.185

Toplam vaka sayısı: 66.150

İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı: 61.818

Tedavisi devam eden vaka sayısı: 4145

Pandemi merkezindeki hasta sayısı: 38

Karantinadaki vaka sayısı: 4100

Toplam kaybedilen hasta sayısı: 189

Yoğun bakımda yatan hasta sayısı: 7

Aşı ve bileklik

Ülke genelinde dün yapılan aşı miktarı: 1458

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 414

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 409

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3226

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 130106.

Güneydeki durum

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 96 bin 880 test sonucunda 2 bin 167 yeni vakaya rastlandı. Yaşları 74 ile 81 arasında değişen 3 kişi Coronavirüsten hayatını kaybetti.

Rum Sağlık Bakanlığı toplam vaka sayısının 313 bin 406'ya, toplam can kayıplarının 833'e ulaştığını açıkladı.

Hastanede tedavi gören 161 hastadan 13'ünün entübe, 30'unun sağlık durumunun ciddi olduğu bildirildi.

Hastaların yüzde 64.38’inin aşısız olduğu da kaydedildi.