391 hasta iyileşti

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 13 bin 982 test sonucu 518 pozitif vaka tespit edildi, bir kişi hayatını kaybetti, 391 hasta da iyileşerek taburcu oldu. Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 96 bin 880 test sonucunda 2 bin 167 yeni vakaya rastlandı. Yaşları 74 ile 81 arasında değişen 3 kişi Coronavirüsten hayatını kaybetti.
KKTC Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, vakaların 200’ü Lefkoşa, 96’sı Girne, 158’i Gazimağusa, 22’si Güzelyurt, 30’u İskele ve 12’si Lefke bölgesinden.
Covid-19 genel tablo
Dün yapılan test sayısı: 13.982
Dün saptanan pozitif vaka sayısı: 518
Ülke dışından gelen vaka sayısı: 0
Yerel vaka sayısı: 518
İyileşip dün taburcu edilen hasta sayısı: 391
Dün kaybedilen hasta: 1
Yapılan toplam test sayısı: 5.780.185
Toplam vaka sayısı: 66.150
İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı: 61.818
Tedavisi devam eden vaka sayısı: 4145
Pandemi merkezindeki hasta sayısı: 38
Karantinadaki vaka sayısı: 4100
Toplam kaybedilen hasta sayısı: 189
Yoğun bakımda yatan hasta sayısı: 7
Aşı ve bileklik
Ülke genelinde dün yapılan aşı miktarı: 1458
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 414
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 409
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3226
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 130106.
Güneydeki durum
Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 96 bin 880 test sonucunda 2 bin 167 yeni vakaya rastlandı. Yaşları 74 ile 81 arasında değişen 3 kişi Coronavirüsten hayatını kaybetti.
Rum Sağlık Bakanlığı toplam vaka sayısının 313 bin 406'ya, toplam can kayıplarının 833'e ulaştığını açıkladı.
Hastanede tedavi gören 161 hastadan 13'ünün entübe, 30'unun sağlık durumunun ciddi olduğu bildirildi.
Hastaların yüzde 64.38’inin aşısız olduğu da kaydedildi.