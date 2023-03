Umutlu konuştu

Başbakan Ünal Üstel, sendikalar ile karşılıklı saygı çerçevesinde ülke menfaatlerinin kesiştiği noktada bir uzlaşı yakaladıklarını belirtti, "Ülkemizi daha güvenli bir hale getirmek için Pazartesi günü gerekli yasal düzenlemeleri de yapıp hiç zaman kaybetmeden ihtiyaç duyulan tüm adımları atmaya başlıyoruz." dedi. Üstel, Türkiye’de meydana gelen depremlerin ardından hükümetin yaptığı çalışmaları ve önümüzdeki günlerde atılması planlanan yeni adımları paylaşmak üzere başlattığı ilçe ziyaretlerine dün de devam etti. Bu kapsamında UBP Lefke ve Güzelyurt İlçe Başkanlıklarına bir ziyaret gerçekleştiren Başbakan Üstel katıldığı toplantılarda konuşma yaptı. Türkiye'de yaşanan deprem felaketi yüzünden Kıbrıs Türk Halkının bugüne kadar yaşamadığı bir acı yaşadığına vurgu yapan Başbakan Üstel, "Türkiye'nin yaşadığı acı acımızla birleşti, ortak büyük bir acıya dönüştü. Millet olarak halk olarak çok kötü günlerden geçtik. Hala bu acının etkisini kalplerimizde hissediyoruz" dedi.

40 yeni okul yapılacak

Deprem sonrası ülkenin depreme hazır hale getirilmesi için hiç zaman kaybetmeden harekete geçtiklerini ifade eden Üstel, şunları ifade etti:

"Deprem sonrası gerek Acil Durum ve Afet Komitemiz, gerekse kurduğumuz Deprem Denetim Komitemiz sürece hemen dahil oldu. Bilimin sesine kulak verdik. Ortak akılla üretilen tüm kararları uygulamaya soktuk. Ülkede bulunan tüm kamu okullarının ilk aşama kontrollerini başlattık. Bini aşkın yapının ilk denetimlerini gerçekleştirdik. İhtiyaç duyulan okulları boşalttık. Yenilerinin yapımı için hem devlet imkanlarını hem de gönüllüleri devreye soktuk. Durmuyoruz. Daha çok okul yapmak için yeni girişimlerimiz var. Çocuklarımızın daha güvenli okullarda eğitim görmelerini sağlamak için tam bir seferberlik başlattık. Biz konuşmuyoruz iş yapıyoruz. Bu ülkede tarihte görülmemiş, okul yapma seferberliğini başlatıyoruz. Hedefimiz kısa bir sürede en az 40 yeni okul yapmaktır."

Uzlaşıyla, diyalogla ve ortak akılla…

Uzlaşıyla, diyalogla ve ortak akılla üretilen kararlar üretmek için samimiyetle çaba harcadıklarını söyleyen Üstel, "Hükümetimiz bu ülkeyi ortak akılla yönetmek için diyalog kapılarını herkese sonuna kadar açık tutuyor. Biz komite çalışmaları süresince, her kesimden gelen fikirleri yasaya eklemeye çalıştık. Her kesimin fikirleri yasada yer alıyor. Bunun adı ortak akıldır. Ortak akıl, ortak üretilen kararlarla sağlanır. Birileri ya benim her dediğimi yaparsınız ya de ben burada oturmam diyorsa bunun adı ortak akıl olmaz. Ben bilirim ben yaparım olur" dedi. Başbakan Ünal Üstel, sendikalar ile karşılıklı saygı çerçevesinde ülke menfaatlerinin kesiştiği noktada bir uzlaşı yakaladıklarını belirtti.