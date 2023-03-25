Ömer KADİROĞLU

Girne’ye bağlı Ozanköy’de oyun oynarken kaybolan 3 yaşındaki Roma Öztiryaki, saatler sonra evinin avlusunda bulunan betonarme su deposu içerisinde ölü olarak bulundu. Minik Roma’nın ölü bulunması üzerine ailesi büyük bir acı yaşadı. Polis ve itfaiye ekipleri Roma’nın cansız bedenini su kuyusundan çıkararak, Lefkoşa Devlet Hastanesi morguna kaldırdı.

Elde edilen bilgilere göre; olay şöyle gelişti; saat 17.45 sıralarında Ozanköy’deki evinin bahçesinde oyun oynayan Roma aniden ortadan kayboldu. Bir süre sonra çocuklarının bahçede olmadığını fark eden ailesi çevreyi aradı ancak Roma’yı bulamadı. Baba Murat Tiryaki önce polise haber verdi daha sonra sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, Roma’nın kaybolduğunu duyurdu.

Endişeli babanın duyurusuna Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul ve birçok duyarlı vatandaş eşlik etti. Birçok kişi sosyal medya hesaplarından Roma’nın kayıp olduğunu duyurdu. Polis ve itfaiye ekiplerinin yaptığı aramalara bölge halkı da katıldı.

Saatler süren aramalar sonucu Roma’nın cansız bedeni evlerinin avlusunda bulunan betonarme su deposu içerisinde ölü olarak bulundu. Polis ve itfaiye ekipleri Roma’nın cansız bedenini su kuyusundan çıkararak, Lefkoşa Devlet Hastanesi morguna kaldırdı. Polisin olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği bildirildi.