Mağdur sayısı artabilir

Lefkoşa’da başka şahısların oturdukları evleri kiralayacağını söyleyip 6 kişiyi kandıran Shadi Rami Cafer hakkındaki soruşturma sürüyor.

Kandırdığı insanlardan toplam 6 bin 625 Sterlin ve 4 bin 200 Dolar alan zanlı dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada mağdur sayısının artabileceği belirtildi.

Duruşmada olguları aktaran polis, zanlı Shadi Rami Cafer’in 17 Aralık 2022 tarihinde Yenikent bölgesinde başkasının oturmakta olduğu kiralayacağını söyleyip Abdullah Arif Osman’dan bin 700 Dolar nakit parayı sahtekarlıkla temin ettiğini belirtti.

Polis, zanlının 24 Şubat 2023 tarihinde ise Marmara bölgesinde başkasının oturmakta olduğu kiralayacağını söyleyip Hussein Abbas’dan 2 bin 500 Dolar nakit para aldığını söyledi.

Polis, zanlının 9 Şubat 2023 tarihinde de Küçük Kaymaklı bölgesinde başkasının oturmakta olduğu evi kiralayacağını söyleyip Nancy Limbu’dan da 820 Sterlin nakit parayı sahtekarlıkla temin ettiğini belirtti. Polis, 15 Mart 2023 tarihinde yine Küçük Kaymaklı bölgesinde başkasının oturmakta olduğu evi kiralayacağını söyleyip Cokev Temitope’den 2 bin 250 Sterlin nakit parayı sahtekarlıkla temin ettiğini söyledi.

Polis ek süre istedi

Polis, zanlının 16 Mart 2023 tarihinde ise Küçük Kaymaklı bölgesinde başkasının oturmakta olduğu kiralayacağını beyan edip Gabriel Sinkamba'dan bin 620 Sterlin nakit parayı sahtekarlıkla temin ettiğini anlattı. Polis, zanlının 17 Mart 2023 tarihinde, Gönyeli bölgesinde başkasının oturmakta olduğu evi kiralama bahanesiyle Nashwa Abdulrafe’den bin 935 Sterlin aldığını anlattı. Polis, 2 Mart 2023 tarihinde şikâyet gelmesi üzerine soruşturma başlatıldığını ve zanlının Lefkoşa’da tespit edilip tutuklandığını söyledi. Polis, soruşturmanın yeni başladığını, kandırdığı kişilerden aldığı 6 bin 625 Sterlin ve 4 bin 200 Dolar nakit paranın henüz bulunamadığını belirtti.

Polis, yine zanlının sahte bir beyanda bulunarak göstermiş olduğu evlerin henüz daha tespit edilemediğini söyledi.

Polis, zanlının serbest kalması halinde bulunması gereken emarelere alması gereken ifadelere müdahale edebileceğini belirterek, 7 gün süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.