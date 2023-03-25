Top mecliste

Suna ERDEN

Sayıştay’ın 9 Ocak 2023 tarihinde meclise gönderdiği Kıb-Tek raporunun ilgili komitede ele alınmaması büyük ilgi uyandırdı. Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, komite başkanının CTP’li olduğunu belirtirken, diğer CTP’lilerin meclis kürsüsünden ’rapor nerede’ diye sormalarını eleştirdi.

TV 2020’de Gündem Özel programına katılan Kıb-Tek eski Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yusuf Avcıoğlu da, Sayıştay raporuna göre kurumun akaryakıt alımlarında bir yıllık zararının 6.7 milyon dolar olduğunu söyledi.

Yıllık akaryakıt ihtiyacının 220 bin ton olmasına karşın 150 bin ton için ihaleye çıkıldığını belirten Avcıoğlu, eksilen 70 bin ton yakıtın ihalesiz alındığını ve kurumun ciddi zararlara uğratıldığını ifade etti.

Sayıştay raporuna yansıyan bu durumdan hem dönemin bakanı, hem de bakanlar kurulu ile Kıb-Tek Yönetiminin sorumlu olduğunu vurgulayan Avcıoğlu, devletin bir yıl içinde vergi kaybının da 6 milyon 600 bin Türk lirası olduğunu kaydetti.

Özersay ne dedi?

HP lideri Kudret Özersay dün sosyal medya paylaşımında şunları kaydetti:

“Kıb-Tek hakkındaki Sayıştay raporu Ocak ayında Meclis Sayıştay Komitesi'ne gönderiliyor.

Komite başkanlığı ana muhalefet CTP'de. Ama haftalardır Meclis kürsüsünden CTP'li vekiller rapor nerede diye soruyorlar!

Meğer hemen orada yanı başlarındaymış!

Partilerinden olan komite bakanına sorsalarmış ya, ya da o kendilerine söyleseymiş ya!

Meclis'te olan, Meclis'in Sayıştay Komitesine bildirilen/iletilen raporu üstelik de başkanlığını CTP'li bir vekil yapıyorken diğer vekiller nasıl bilmez ya da haberdar olmaz?

Yani eskilerin ifadesiyle o Sayıştay raporu yılan olsa sokacaktı da sizi.

Ne diyeyim...”