Bina emniyete alındı

Ömer KADİROĞLU

Diyalog Medya’nın “Çok büyük tehlike” başlığıyla gündeme getirdiği atık ilaçlarla ilgili harekete geçildi. Tarihleri geçtiği için 4 yıl önce İlaç ve Eczacılık Dairesi’nin deposundan Devlet Laboratuvarı binasına taşınan tonlarca ilacın imha edilmemesi tepkilere yol açarken, Sağlık Bakanlığı yetkilileri harekete geçti. Bakanlık yetkilileri, binanın kırık camlarıyla kapılarını yapmak için dün ölçü aldırttı. Binanın kırık kapısından ve camlarından dışarı taşan ilaçlar da temizlendi. Bir hafta sonra imha edileceği belirtilen ilaçların bulunduğu binaya girilmemesi için önlem alınacağı kaydedildi.

Önümüzdeki hafta imha edilecek

Eski Sağlık Bakanı Ali Pilli 4 yıl önce yaptığı açıklamada tarihi geçmiş ilaçların 90 kamyonu dolduracak kadar fazla olduğunu belirtmiş ve bunların imha edileceğini açıklamıştı. Diyalog, uyuşturucu bağımlılarının yanı sıra, diyabet hastalarının kullandığı haplar, binlerce paket antibiyotik, öksürük şurubu, kas gevşetici, hatta binlerce tavuk ilacının atıl vaziyetteki binanın her tarafına yayıldığını ve helan imha edilmediğini gündeme getirmişti.

Kaynak bekleniyor

Sağlık Bakanlığı Müdürü Ergin Tertemiz, önceki gün yaptığı depoda bekletilen ve tarihi geçmiş ilaçların imhası için kaynak aktarımı beklendiğini söyledi. Gerekli yazışmaların yapıldığını belirten Tertemiz, bir haftalık süre içinde sonuç beklediklerini kaydetti. Tertemiz aynı zamanda Elçilik ve KEİ’den aktarılacak kaynak ile Devlet Laboratuvarı’nın tamirinin de yapılacağını söyledi. Tertemiz, “Oradaki ilaçlar imha edilecek. TC Elçiliği ile konu hakkında yazışmalar yapıldı. Bir hafta içerisinde yazışmaların tamamlanmasını bekliyoruz. İmha işlemini sadece tek bir firma yapıyor. Bu firma da Gürdağ İşletmeleri’dir. Laboratuvarda bulunan ilaçlar AB tarafından desteklenen Haspolat’taki tesiste bin 200 derecede yakılarak imha edilecek” ifadelerini kullandı.



