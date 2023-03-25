"İhmali olanların peşindeyiz"

Ömer KADİROĞLU

Ercan Havaalanı işletmecisi Taşyapı’nın büyük ortağı Emrullah Turanlının müteahhitlik karnesinin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesi sonrasında, 12 yıllık sürecin soruşturulması yönünde girişimler başlatılıyor.

Diyalog’a konuşan Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, İnşaat Encümeni’nin pazartesi günü toplanacağını ve oluşturulacak ekiplerin denetim için Ercan’a gönderileceğini söyledi. Mahkeme kararı sonrasında Turanlı’nın Ercan’da inşaat yapamayacağını belirten Gürcafer “Bu 12 yıllık süreçte kimin ihmali olduysa biz onun peşine düşeceğiz” dedi.

Ercan Havaalanı yeni terminal binasının en fazla 3 yıl içinde bitmesi gerektiğini ancak bu sürecin 12 yılı bulduğunu ve hala sonuca gidilemediğini anlatan Gürcafer “Bunun sebebi nedir?” şeklindeki bir soruya karşılık “Orada kazandığı paranın yarısını cebine koydu, yarısıyla iş yapmaya çalıştı” sözleriyle yanıtladı.

Sürecin uzaması nedeniyle ülkenin büyük kayıplar yaşadığına dikkat çeken Gürcafer, Ekonomik Örgütler Platfurmu’nun da bu konuyu gündemine alacağını ifade etti.

Gürcafer “Konuyu Anayasa Mahkemesi’ne götürürken KKTC içinden ve dışındaki siyasilerden herhangi bir uyarı aldınız mı?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Doğrudan bir uyarı almadık ama bazı aracılar bundan vazgeçmemizi istediler. Biz de kararımızdan geri adım atmadık.”

Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2023, 11:13