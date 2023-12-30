İçti, sürdü, öldürdü

Abdullah SUİÇMEZ

Lefkoşa’da alkollü, süratli ve ehliyetsiz araç kullanarak, bisikletiyle seyreden 25 yaşındaki Zambiya uyruklu Gabriel Shimata Kasongo’ya çarparak ölümüne neden olan Hüseyin Bal dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Kazanın etkisiyle Kasongo’nun 3 metre havalandığı, 56 metre sürüklendikten sonra düşerek, yaşamını yitirdiği belirtilirken, çarpmanın şiddetinin zanlının aşırı süratli olduğunu gösterdiği ancak hız limitinin henüz tespit edilemediği belirtildi.

Duruşmada detayları aktaran polis, kazanın 27 Kasım 2023 tarihinde, saat 23.45 sıralarında Lefkoşa’da Osman Örek Caddesi üzerinde meydana geldiğini söyledi. Polis, cadde boyunca MP 468 plakalı salon araçla, süratli bir şekilde, birinci şerit içerisinden sürüş ehliyetsiz ve 98 promil alkollü seyreden zanlının, trafik ışıklarına yaklaştığı sırada dikkatsiz bir şekilde şerit değiştirdiğini ve bisiklet ile seyreden Kasongo’ya çarptığını söyledi.

Polis, çarpmanın etkisi ile Kasongo’nun 3 metre havalanıp, 56 metre uzağa savrulduğunu belirtti.

Polis memuru, aracın ise çarpma noktasından 105 metre sonra durabildiğini açıkladı. Ağır yaralanan bisiklet sürücüsünün, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdiğini kaydeden polis, kazayla ilgili kamera görüntülerinin izlendiğini, aracın aşırı süratli olduğunun görüldüğünü ancak kesin hız limitinin yapılacak araştırmadan sonra belli olacağını açıkladı.

Polis, kazanın oluşmasındaki en büyük etkenin zanlının şerit değiştirmesi olduğunu kaydetti. Soruşturmanın devam ettiğini, kamera görüntülerinin incelemesinin sürdüğünü kaydeden polis, zanlının hız tespitinin henüz yapılacağını belirterek, 7 gün ek süre istedi.

Mahkeme, Hüseyin Bal’ın 7 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.



