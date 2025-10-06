Üreticiden, tüketiciye

Hamit ER

Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazarda yeşil zeytin kilosu 130 liradan satışa sunuldu. Fasulye 250, kolakas 180, bamya 150, domates ve kapya biber 120 liradan alıcı bekledi. Yeşil biber ve çiçek lahanası 100, kabak 75, limon 70, salatalık, havuç ve pancar 60, patates ve soğan 40 ve patlıcan 30 liradan satışa sunuldu. Meyvelerde ise incir 250, şeftali ve nektarin 180, üzüm, armut, erik ve guava 150, elma 120, portakal 100, mandalina ve nar 80, muz 75 liradan tezgaha konuldu. Golyandro 50 lira, roka ve pazı 35 liradan satışa sunulurken, pazarda taze ve yerel ürünlerin çeşitliliği göz doldurdu.

