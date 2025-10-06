Üreticiden, tüketiciye

Hamit ER
Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazarda yeşil zeytin kilosu 130 liradan satışa sunuldu. Fasulye 250, kolakas 180, bamya 150, domates ve kapya biber 120 liradan alıcı bekledi. Yeşil biber ve çiçek lahanası 100, kabak 75, limon 70, salatalık, havuç ve pancar 60, patates ve soğan 40 ve patlıcan 30 liradan satışa sunuldu. Meyvelerde ise incir 250, şeftali ve nektarin 180, üzüm, armut, erik ve guava 150, elma 120, portakal 100, mandalina ve nar 80, muz 75 liradan tezgaha konuldu. Golyandro 50 lira, roka ve pazı 35 liradan satışa sunulurken, pazarda taze ve yerel ürünlerin çeşitliliği göz doldurdu.
Pazarda dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:
Fasulye: 250 TL
Kolakas: 180 TL
Bamya: 150 TL
Börülce: 130 TL
Zeytin: 130 TL
Domates: 120 TL
Kapya biber: 120
Yeşil biber: 100 TL
Patates: 40 TL
Soğan: 40 TL
Patlıcan: 30 TL
Pazı: 35 TL
İncir: 250 TL
Üzüm: 150 TL
Armut: 150 TL
Erik: 150 TL
Guava: 150 TL
Elma: 120 TL
Portakal: 100 TL
Mandalina: 80 TL