Üreticilerden Şok Eylem

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs’ta ekonomik sorunlar ağırlaşırken, kamuda örgütlü sendikaların eylemlerini dün çiftçilerin ‘şok eylemi’ izledi. Ürettiğini satamayan, devletten teşvikleri de alamayan çiftçilerin traktörlü eylemi oldukça ses getirdi.

Sabah saatlerinde Başbakanlık binasında toplanan çiftçiler, Başbakan ile görüşemeyince traktörleri bina girişine yönlendirdi. Bu arada polisler etten duvar örerek, traktörlerin bine içine girişini engelledi. Başbakan Ersan Saner daha sonra Çiftçiler Birliği Başkanı Hüseyin Kelle’yi kabul ederek sorunları görüştü. Çiftçiler Birliği, Başbakanlık’tan sonra Cumhuriyet Meclisi önüne gitti.

Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu ile görüşen çiftçiler, sorunlarını bir kez daha aktardı.

Son olarak Cumhuriyetçi Türk Partisi’ne giden çiftçiler, eylemlerini olaysız sonlandırdı.

Başbakanlık’ta gerginlik

Şok eylem yapan çiftçiler dün ilk olarak traktörleriyle Başbakanlık önüne gitti. Sabah saatlerinde Başbakanlık binasında toplanan çiftçiler, Başbakan ile görüşemeyince traktörleri bina girişine yönlendirdi.

Bu arada polisler etten duvar örerek, traktörlerin bine içine girişini engelledi.

Çiftçiler, taleplerinin dikkate alınmaması ve kendileriyle görüşülmemesi halinde eylemi "büyüteceklerini" belirtti.

Saner eylemcilerle görüştü

Bunun üzerine Başbakan Ersan Saner, Birlik Başkanı Hüseyin Kelle ve bazı yönetim kurulu üyelerini kabul ederek çiftçilerin sorunlarını konuştu.

Görüşmede ilk sözü alan Birlik Başkanı Hüseyin Kelle, 2021 yılı doğrudan gelir desteklerinin (DGD) 2020’deki gibi olması yönünde Bakanlar Kurulunun karar aldığını öğrendiklerini kaydetti. Kelle “Bunun sürdürülebilirliği artık yok. Bu desteklerin tamamını kaldırın. Verdiğiniz 225 milyon TL’lik desteğin tamamını kaldırın” dedi.

27 milyon yatırıldı

Başbakan Hamza Ersan Saner ise, 27 milyon TL’lik 2020 yılından kalan doğrudan gelir desteğinin bankalara dün sabah yatırıldığını, bunun yatırılacağının Maliye Bakanlığı tarafından Meclis oturumunda açıklandığını, 2020’den kalan DGD alacağı kalmadığını belirtti.

Ülkenin çok ciddi bir krizden geçilmekte olduğunu, devletin gelirlerinde iki yıl öncesine göre yüzde 30 gerileme yaşandığını ifade eden Saner, “Tüm sektörlere iyileştirme yaparken elimizdeki gelir gider tablolarına bakarak yapıyoruz” dedi.

Sennaroğlu: Acilen tedbir alınmalı

Çiftçiler Birliği, eylemini Başbakanlık’tan sonra Cumhuriyet Meclisi önüne taşıdı.



Meclis Başkanı ile görüşmek istediklerini ifade eden Kelle, ardından eylemi tamamlayacaklarını söyledi.Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, eylem için Meclis önüne giden Çiftçiler Birliği heyetini kabul etti.Cumhuriyet Meclisi Mavi Salon’da yer alan görüşmede, Kelle, Meclis Başkanı Sennaroğlu’na sıkıntıları anlattı ve destek istedi.Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, Çiftçiler Birliği’ne hitaben “Haklı mücadelemizi selamlıyorum. Yıllardır milletvekilliği yapıyorum. Tarımda sıkıntılar her zaman oldu, gidermek için bakanlık yaptığım dönemde de olmadığımda da her zaman çalıştık” ifadelerini kullandı.Ekonomik sıkıntıların arttığını, tarımsal girdilerin yükseldiğini ifade eden Sennaroğlu, hükümetin acilen tedbir alması gerektiğini vurguladı.

CTP’yle görüşme

Çiftçiler Birliği eylemcileri Meclis’in ardından yürüyerek ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi’ne (CTP) gitti. CTP Genel Başkanı ile görüşerek, sorunlarını ve taleplerini aktardı.

Üreticiler ne dedi…?

CTP’de gerçekleştirilen görüşmenin ardından eylem olaysız sonuçlanırken, Diyalog’a konuşan çiftçiler, tarıma önem verilmediğini, üreticinin elindekini satamadığını, büyük darbe aldıklarını belirterek, “Bıçak kemiğe dayandı” dedi.

Üreticiler, pandemiyle beraber tarımdaki sorunların da çığ gibi büyüdüğünü ancak devletin destek olmak yerine yapması gereken ödemeleri de yerine getirmediğini belirtti.

Mustafa Beyoğlu (Çiftçiler Birliği Genel Sekreteri)

“Bir yıldır kurulan hükümet ile görüşmelerimiz devam ediyor. Son iki ay önce yaptığımız görüşmede yaşanan sıkıntıları anlattık ve ilgili bakanlıklarla görüşerek çözüm üreteceklerini ifade ettiler ancak hiçbir adım atılmadı. Ülkede üretimin çok önemli olduğunun farkına varmaları gerekiyor. Dünya üreticinin yanında ve üretime destek verirken bunlar batmakta olan üreticiyi görmezden geliyorlar.”

Mustafa Darbaz

“Başımızdaki idareciler gerçekten çok duyarsız davranıyor. Artık yeter demenin zamanı geldi. Ben inanıyorum ki bu anlayıştaki hükümete karşı çok daha büyük eylemlerin olması gerekiyor. Tarım sektörü varsa dünya var olacaktır. Tarım sektörünü bitirirlerse dünya da bitecektir. Üretici ürettiğini satamıyor. Gerek hayvancılık alanında gerekse çiftçiler ürettikleri için bir piyasa bulamıyor. Biz ürettiklerimizi satamazsak nasıl üretim yapacağız? Bu memlekette üreteni istemiyorlarsa ödesinler bizi her şeyi devredeyim. Üreticiler geçtiğimiz gün bir TIR patatesi hayvanlara dökmek zorunda kaldı.”

Engin Hakseven (Patates Üreticileri Birliği Başkanı)

“Üreticiler gelinen noktada çok büyük sorunlar ile karşı karşıyadır. Bundan üç yıl öncesinden beri yapılan görüşmelerde bir sonuca varamadık. 2 yıldan beridir 2.50 TL’ye mal ettiğimiz patatesi bir liraya tüccara veriyoruz. Deyimi yerindeyse üreterek batıyoruz ve büyük bir sıkıntı içerisindeyiz. Tarım Bakanı ile yapılan görüşmelerden hiçbir sonuç alamadık. Elimizde 600 ton patates var ve 10 gün sonra yeni hasat başlayacaktır. Birlikte hareket edelim ve üretici zarar görmesin dedik ancak kimse duymadı.”

Cemal Darbaz (Üretici)

“Ne acıdır ki üreten ürettiğinin karşılığını alamıyorlar. Bu eylem devam edecek gibi görünüyor ve tüm üreticiler birlikte hareket ederek haklarını savunacaktır. Bizi idare edenlere çağrımız üreteni desteklemeleri ve hakkını vermeleridir. Bunlar üreteni yok etmek için ellerinden geleni yapıyorlar.”

Mehmet Çetereisi (Üretici)

“Çiftçiler birliğinin yapmış olduğu eyleme destek için buradayız. Şu anda içerisinde bulunduğumuz ortamda tarım ve hayvancılık sektörünün yok oluşa büyük bir adım attığını göstermektedir. Üreticilere verdikleri zararın haddi hesabı yoktur. Bir an önce bu memlekette sadece devlet kurum ve kuruluşlarının olmadığını ve üretim sektörünün bitmemesi için değer vermeleri gerektiğini akıllarına getirsinler.”