Kıbrıs trafiği

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, İstanbul'a geldi. Dendias, Yunanistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda Fener Rum Patriği Bartholomeos ile bir araya geldi. Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın dün yapılması planlanan Ankara ziyareti, NATO toplantısı nedeniyle bugün ertelendi.

Ancak Dendias Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüşmesini ertelemedi. Sabah saatlerinde İstanbul’a giden Dendias, Beyoğlu’nda bulunan Yunanistan İstanbul Başkonsolosluğu’na geçti.

Dendias, burada Fener Rum Patriği Bartholomeos ile bir araya geldi.

Konsoloslukta basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Yunanistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu ile Fener Rum Patrikhanesi yetkilileri de yer aldı.

Bartholomeos: Müşterek konulardan bahsettik



Bartholomeos, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Yunanistan'daki metropolitlerin salahiyeti üzerine konuştuklarını belirterek, "Yunanistan'ın bazı bölgelerinde patrikhanemizin yetkisi ve salahiyeti var, Girit Adası'nda, 12 Adalar'da ve bazı bölgelerde. Bu bölgeleri din ve kilise açısından ilgilendiren konuları konuştuk, müşterek konulardan bahsettik" dedi.Bartholomeos, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'e de patrikhaneye olan ilgisinden dolayı teşekkürlerini ilettiğini kaydetti.Bartholomeos, "Sayın Bakan'a,Bakan Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek olmasından ötürü çok memnun olduğumuzu söyledim" ifadelerini kullandı.

Dendias: Çavuşoğlu ile bir araya geleceğiz

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias da Yunanca yaptığı konuşmasında görüşmeden büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, " Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geleceğiz. Güzel bir görüşme olacağına inanıyorum" değerlendirmesini yaptı.

Bakan Dendias, daha sonra Taksim'deki Özel Rum Lisesi'ni ziyaret etti.